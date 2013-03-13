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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

دفتری در گفتگو با مهر:

ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 2 درصد افزایش یافت

ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 2 درصد افزایش یافت

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیر تالار بورس کرمانشاه ازافزایش 2 درصدی معاملات بورس این هفته تالار بورس کرمانشاه خبر داد.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد20 هزار و 91 هزارسهم و حق تقدم به ارزش 83 هزار و 555 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با افازیش 2  درصدی به 81  هزار و 800 میلیون ریال رسید.

وی ادامه داد: در پایان این هفته  شرکت های بانک انصار، فولاد صبا نور و نفت بندرعباس بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های بانک پاسارگاد، پتروشیمی کرمانشاه و نفت بندرعباس بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های بانک انصار، پتروشیمی کرمانشاه و بانک پاسارگاد بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر تالار بورس کرمانشاه در پایان از ایجاد 41 کد معاملاتی جدید خبرداد.


 

کد مطلب 2018191

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