ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 2 درصد افزایش یافت

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد20 هزار و 91 هزارسهم و حق تقدم به ارزش 83 هزار و 555 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با افازیش 2 درصدی به 81 هزار و 800 میلیون ریال رسید.

وی ادامه داد: در پایان این هفته شرکت های بانک انصار، فولاد صبا نور و نفت بندرعباس بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های بانک پاسارگاد، پتروشیمی کرمانشاه و نفت بندرعباس بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های بانک انصار، پتروشیمی کرمانشاه و بانک پاسارگاد بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر تالار بورس کرمانشاه در پایان از ایجاد 41 کد معاملاتی جدید خبرداد.





