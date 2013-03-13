توجه والدین به کودکان بهترین راه مقابله با آسیب های مرتبط با چهارشنبه آخر سال است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سرور زنجانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان، با بیان این که مردم باید به نحوی برنامه ریزی نمایند که از مناسبت های ملی و میهنی در ایام نوروز به عنوان محیطی شاد و اوقاتی مفرح و سالم استفاده نمایند افزود: خوشی های زود گذر که همراه با آزار دیگران می باشند در برخی از موارد منجر به پشیمانی هایی می شود که ممکن است جبران شدنی نباشد.



وی، با یادآوری این که در حوادث چهارشنبه آخر سال نقص عضو و مرگ نیز رخ می دهد ادامه داد: نقش خانواده ها در حفظ سلامتی فرزندان و آزار نرسیدن به دیگران می تواند تعیین کننده واقع شود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با تاکید بر اینکه امروزه چهارشنبه پایان سال در برخی مکان ها از شکل سنتی به بازی های خطرناک تبدیل شده است یادآور شد: در سال گذشته در کشور 1980 مورد حادثه مهم در چهارشنبه آخر سال باعث آسیب دیدن مردم شد که بیشتر گروه های سنی 15 تا 24 سال را شامل می شود.



سروری زنجانی گفت: در استان نزدیک به 40 درصد از آسیب دیدگان در سال 90 در گروه های سنی ذکر شده قرار داشتند که بیش از 35 درصد آن ها دانش آموز، بیش از 90 درصد در مناطق شهری و 30 درصد در هنگام گذر آسیب دیده اند و یا در حال تماشای آتش بازی و فعالیت چهارشنبه پایان سال بوده اند.



وی، بهترین راه مقابله با آسیب های مرتبط با چهارشنبه آخر سال را توجه جدی پدر ها و مادر ها به کودکان و فعالیت های پیش گیرانه عنوان کرد و ادامه داد: در چهارشنبه آخر سال 90 حدود 63 مورد آسیب دیده به بیمارستان اعزام شدند که از این موضوع 36 مورد سوختگی بوده و مابقی آسیب های وارده به ترتیب 25 مورد دست و 22 مورد به چشم بوده است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یاد آورشد: بر خلاف سال های گذشته با همکاری خوب مردم فهیم استان دامنه ضایعات ناشی از چهارشنبه آخر سال کاهش محسوسی داشته است و بیشترین نوع ماده آتش زا با 40 مورد آسیب وارد شده مربوط به مواد محترقه است.