ارزش جریان هاي دانشجویی به عدم وابستگی آنها به گروه هاي سیاسی است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد دهقان ظهر چهارشنبه در جمع شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: به جرأت می توان گفت در این پیچ و خم های سنگین انقلاب که در طول دوره های گذشته شاهد بوده ایم، هیچ مجموعه ای موثر تر از بسیج برای عبور دادن انقلاب و برای کمک به توده مردم جهت فهم مسائل و بصیرت به حقایق و جلوگیری از لطمات انقلاب نداشته ایم.

نماینده مردم طرقبه شاندیز و چناران بيان کرد: هیچ مجموعه ای به اندازه بسیج به سلامت از پیچیدگی ها و فراز و نشیب ها عبور نکرده است و شما در هر قشری نگاه کنید ریزش های زیادی را در آن مجموعه می بینید حتی در مومن ترین و مذهبی ترین افراد نیز این وضعیت به فراوانی مشاهده می شود اما مجموعه ای که توانسته خودش را حفظ کند و هم راه روشنگری مردم را در پیش گرفته و از این آزمون ها سربلند بیرون آمده است بسیج بوده و بسیج دانشجویی نگین روشن مجموعه بسیج است.

دهقان تصریح کرد: به برکت فرمان امام (ره) و به لطف تلاش انسانهای مخلصی که در این راه گام برداشتند، امروز شبکه گسترده ی نیروهای مذهبی در تمامی دانشگاه های کشور با نام بسیج داشنجویی شکل گرفته است و مسئولین باید قدر این تشکل را بدانند و هیچ کس نباید برای آمدن خود در این مجموعه بر کسی منت بگذارد و خداوند بر ما منت گذاشته که توانسته ایم در این مجموعه خدمت كنيم.

نماینده مجلس نهم بيان كرد: حضور در بسیج دانشجویی نیاز به شکر الهی دارد زیرا انسان را در محیطی مذهبی و بصیرت بخش و در یک مسیر زلال قرار می دهد.

دهقان با اشاره به سابقه خود در بسیج دانشجویی اظهار داشت: زمانی که ما در بسیج داشنجویی بودیم، دوران هشت ساله اصلاحات بود که چالش هاي زيادي در دانشگاه وجود داشت و جریان های تجديدنظرطلب دانشگاه را تحت تأثير خود قرار داده بودند.

وی گفت: این تجربه پیش روی ماست که اتفاقاتی برای مجموعه های دانشجویی در انقلاب رخ داده است و جریان های سیاسی خارج از دانشگاه به مجموعه های دانشجویی طمع می ورزیدند و از اول انقلاب این موضوع بوده است و در حال و آینده نیز این موضوع خواهد بود و علت آن هم روشن است زیرا در دانشگاه مجموعه های آرمانخواه و عدالت طلب وجود دارد و صدای آنها در جامعه به عنوان صدای حریت و آزادگی مطرح است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اصولا اهمیت جریان های دانشجویی به خاطر این است که شرایط آنها را محدود نکرده و نه گرفتار پست هستند و نه به دنبال پول، آزاد هستند و در عين حال جوان و خواسته های حق ملت را پیگیری می کنند.

دهقان افزود : صدای بسیج دانشجویی ، صدای ملت است و زودتر از مردم، مسائل را می فهمند چون دانشجو هستند و به همین خاطر حرف حق آنها در جامعه اثر دارد، جریان های قدرتمند درون کشور و جریانهای سیاسی کشور نیز این موضوع را درک کرده اند و به دنبال ورود به این جمع هستند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس بيان کرد: در اوایل انقلاب سازمانهای ضد انقلاب از قبیل منافقين خلق، فدائیان و مجموعه گروههای کمونیستی و چپ، نگاه عمده شان به مجموعه های دانشجویی بود و اکثر قربانیان خود را نیز از این قشر انتخاب می کردند.

وی بیان داشت: دانشکده علوم دانشگاه تهران، پایگاه مسلح یکی از گروه ها بود و دانشکده فنی پایگاه تسلیحاتی گروه دیگر بود و در مجموع دانشگاه تهران به پایگاه سازماندهی شده برای مقابله با نظام تبدیل شده بود.

دهقان با بیان برخی ویژگی های دفتر تحکیم وحدت اظهار داشت: دفتر تحکیم وحدت به عنوان یک جریان دانشجویی معتقد به امام و رهبر شکل گرفته بود و قبل از دوم خرداد نگاه های چپی به مسائل کشور داشتند اما به اصطلاح خودشان چپ انقلابی بودند اما به محض پیروزی اصلاحات در دوم خرداد، مراودات تحکیم وحدت با مجموعه های وابسته به اصلاحات شدت پیدا کرد و کم کم تحکیم وحدت به یک شاخه سیاسی دانشجویی جبهه مشارکت تبدیل شد و هر کاری که جبهه مشارکت قصد انجام آن را در کشور داشت جریان تحکیم وحدت آن را انجام می داد.

محمد دهقان با اشاره به پایگاه های اصلی جریان اصلاحات در کشور گفت: جریان اصلاحات دو پایگاه اصلی در کشور داشت که یکی مطبوعات و دیگری دانشگاه بود.

وی تحکیم وحدت را مسئول هموار کردن راه اصلاحات به دانشگاه دانست و افزود : تحکیم وحدت با مراوداتی که انجام داد به دست افرادی مانند علی افشار و اکبر عطري افتاد و اینگونه شد که جریان اصلاحات دانشگاه را به یکی از پایگاه های اصلی خود تبدیل کرد.

نماینده مردم طرقبه شاندیز و چناران تصريح کرد: از همان ابتدا روشن بود که عده ای از افراد در درون جریان دانشجویی با اصل نظام مشکل دارند و تحت تأثیر فضای خارج از دانشگاه قرار گرفته اند.

دهقان افزود: تحکیم وحدت با انحراف از اصول خود از هم پاشیده شد و برخی از تندروهای این جریان از کشور فرار کردند و امروز در خارج از نظام بر علیه کشور موضع می گیرند و تعدادی هم که امروز در کشور حضور دارند و جزو همان جریان تندرو بودند فرقی با خارج نشینان خود ندارند.

عضو هیئت رئیسه مجلس این ضربات را به جریان دانشجویی حاصل برنامه ریزی مسئولان اصلاحات دانست و تصریح کرد: در دوران دولت نهم و دهم برخي از عناصر سياسي وابسته به دولت با استفاده از تجربیات به دست آمده تلاش کردند در درون دانشگاه یک پایگاه سیاسی دانشجویی داشته باشند.

دهقان گفت: کسی که دولت را به دست می گیرد با استفاده از پول و قدرت به راحتی می تواند در درون دانشگاه وارد شده و با جریانات دانشجویی اهداف خود را برنامه ریزی كند اما نتیجه ای که باید از این اتفاقات در دانشگاه ها گرفت این است که ارزش جریانات دانشجویی به حریت و آزادگی و عدم وابستگی آن ها است و اگر یک جریان دانشجویی به گروه های بیرون از دانشگاه وابسته شد کارکرد خود را از دست می دهد و نمی تواند ادعای عدالت خواهی كند.

نماینده مردم طرقبه شاندیز و چناران تصریح کرد: دانشجویی که وابسته به جریان خارج از دانشگاه شد خط خود را نیز از او خواهد گرفت و نمی تواند عدالت خواه بماند زیرا وامدار شده است و باید در راستای اهداف جریان مزبور، فعالیت نماید و اگر چنین فردی در دانشگاه ادعایی هم داشته باشد گزینشی عمل خواهد كرد.

دهقان با تأکید بر ورود جریان انحرافی به دانشگاه ها بيان کرد: عده ای چنان شیفته آقای احمدی نژاد شده بودند که هر چه ایشان می گفت، آن را عین حقیقت می دانستند و متأسفانه هنوز هم این افراد دیده می شوند و این گرفتاری برای برخی از جریان های دانشجویی نیز پیش آمده است.

وی افزود: ما باید ملاک خود را در این کشور ولایت فقیه بدانیم و اگر کسی در این راه قدم برداشت از او حمایت خواهیم كرد و گرنه با کسی عقد اخوت نبسته ایم.

رئیس سابق بسیج دانشجویی استان تهران اظهار داشت: بسیج دانشجویی مجموعه ای آزاد است زیرا به مجموعه ای آزاد متصل است و همانطور که در این کشور مجموعه ای آزاد تر از نيروهاي حزب اللهي وجود ندارد در دانشگاه ها هم بسیج دانشجویی وابسته به هیچ حزب و جریانی نیست.

دهقان با اشاره به برخی شائبه ها اظهار داشت: سپاه نیز به هیچ جریان و حزبی وابسته نیست الا به اصل ولایت و این رمز پیروزی و عدم وابستگي به جریانات سیاسی در کشور بوده است.

وی تصریح کرد: سطح سپاه بسیار بالاتر از این است که بخواهد زیر مجموعه ی جریان های سیاسی در کشور باشد و جریان های سیاسی غیر از بسیج دانشجویی نیز معمولا نمي توانند وابسته به جریان های خارج از دانشگاه و وامدار آنان نباشند.

وی با اشاره به اینکه نباید تشکل های دانشجویی را فدای سلایق شخصی کرد و به گروه های داخل جامعه متصل كرد، گفت: اگر در جریان دانشجویی حریت و آزادگی نباشد، عدالتخواهی و آرمان خواهی در حد شعار باقی خواهد ماند و اسم جنبش دانشجویی در خدمت ارباب قدرت و ثروت قرار خواهد گرفت.