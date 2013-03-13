بنیاد نخبگان دانشگاه کاشان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس کتابی رئیس دانشگاه کاشان در این مراسم علم را منشاء تحول و پیشرفت دانست و گفت: زیربنا و مبنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، علم و دانش است.

وی یکی از عوامل بسیار مهم پیشرفت را نیروی انسانی برشمرد و افزود: نیروی انسانی مهم ترین عامل پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف است.

رئیس دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه در کشور نیروی انسانی جوان خلاق و توانمند زیادی وجود دارد، تصریح کرد: تاسیس بنیاد نخبگان سعیدی، نقطه عطف برای جذب، شناسایی و حمایت از نخبگان است و تاثیر به سزایی در ارتقاء تولید علم و فناوری و توسعه علمی کشور دارد.

کتابی با اشاره به اینکه این بنیاد با سرمایه خیرین برادران علی و مرتضی سعیدی در این دانشگاه افتتاح شده ابراز امیدواری کرد: با حمایت این افراد نیکوکار و تلاش و کوشش دانشجویان، نخبگان و پژوهشگران شاهد رشد و ترقی کشور در تمامی زمینه ها باشیم.