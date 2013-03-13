کسب رتبه عالی برای استقرار پایه ششم توسط اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، نجیمه باجلان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه امسال تحولاتی در سیستم آموزشی کشور و استان‌ها ایجاد شده و اجرای نظام 6+3+3، استقرار پایه ششم در دوره ابتدایی، طرح نظام دوری در سه ساله نخست ابتدایی و اجرای آزمایشی چند معلمی در سه ساله دوم ابتدایی از مهم‌ترین این طرح‌هاست، اظهار داشت: طی هفته‌های گذشته مباحث تحولی را در گردهمایی معلمان و مدیران استان مطرح و ارزیابی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فرم‌های نظر‌خواهی نیز در راستای اجرای طرح‌های تحولی در دوره ابتدایی در سطح ادارات توزیع شده تا یک برون‌داد دقیق و علمی نسبت به اجرای این طرح‌ها داشته باشیم، ادامه داد: امسال آموزش و پرورش استان برای استقرار پایه ششم ابتدایی در مدارس رتبه برتر و عالی را در سطح کشور از آن خود کرده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه دستیابی آموزش و پرورش استان به موفقیت‌های موجود در حوزه اجرای نظام 6+3+3 تنها با رهبری و مدیریت مدیر کل آموزش و پرورش استان به دست آمده، بیان داشت: در راستای اجرای طرح‌های تحولی در دوره ابتدایی به میزان بسیاری به کیفیت مباحث آموزشی توجه داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه همچنین در راستای تقویت نیروی مربیان و معلمان نیز به میزان بسیاری به ارتقای کیفیت مباحث آموزشی توجه کرده‌ایم، اضافه کرد: امسال مشکلاتی در راستای کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی وجود داشته است و عدم وجود پیشینه‌ای برای این کتاب یکی از دلایل این مشکلات به شمار می‌رود.