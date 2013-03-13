استفاده از نخبگان موجب احیای امید در نسل جوان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موسوی ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره به اهداف تشکیل شوراها اظهار داشت: فلسفه تشكيل شوراها در قانون اساسي که برگرفته از قرآن كريم است، مشاركت عمومي، حركتي هماهنگ و منسجم و تلاش براي پيشبرد برنامه هاي سياسي، اجتماعي، عمراني و رفاهي است، در این زمینه دين مبين اسلام بر مشورت در تمام امور تاكيد کرده است.

پویایی تعلیم و تربیت در مشارکت و تعامل است

وی ادامه داد: شوراهاي آموزش و پرورش علاوه بر ترويج فرهنگ مشاركت و مشورت، زمينه حل بسياري از نارسايي ها در اين حوزه را فراهم می کند، در حقیقت پويايي نظام تعليم و تربيت در همفكري و تعامل اوليا با معلمان و مديران مدارس است.

موسوی افزود: اهداف انجمنها و شوراهای اوليا و مربيان همفكري، تلاش، ياري و همكاري براي بهبود و پيشرفت هرچه بهتر امر آموزش و پرورش دانش‌آموزان است.

تشکیل شوراها در پیشبرد اهداف و برنامه ها تاثیر به سزایی دارد

این مسئول عنوان کرد: با شكل گيري شوراها، ضمن بهره مندی از افكار عمومي و سلايق مختلف، تلاشي عمومي و مردمی براي سرعت بخشيدن به برنامه ها با كيفيت مطلوب صورت می گیرد که در این زمینه باید با برنامه ریزی های دراز مدت و پرهیز از برنامه های مقطعی برای حرکت رو به جلو گام برداشت.

این مسئول افزود: تشكيل شوراها زمينه مشاركت و نظارت مردم را در نظام تعليم و تربيت ارتقا می بخشد.

فرماندار شهرستان قدس اضافه کرد: مدارس مکان مناسبی براي نهادينه‌سازي فرهنگ مشاركت بين نسل نوجوان و جوان جامعه است چرا که مدارس کارخانه انسان سازی است.

مدارس پایگاه انسان سازی

وی اظهار داشت: توجه به تفکرات جدید و علمی و به کارگیری نخبگان و دانشمندان در امور آموزشی مقاطع مختلف، به ویژه در سطح مدارس علاوه بر پیشرفت علمی کشور، امید را در میان نسل جوان و محصل جامعه زنده نگه می دارد.

موسوی گفت: انتظار می رود با تشکیل تیمهای تحقیقاتی، دانش آموزان نخبه و مستعد شهرستان شناسایی شوند و در راستای شکوفایی آنان اقدامات مناسبی صورت گیرد.