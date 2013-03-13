30 درصد از مدارس کل کشور توسط خیرین ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش خیرین مدرسه ساز شمال شرق استان تهران پیش از ظهر چهارشنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار دماوند، ابوالقاسم مهری فرماندار فیروزکوه، محمدرضا حافظی مدیرعامل خیرین مدرسه ساز کشور و رحیم زمانی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و دیگر مسئولان شهرستانهای شرق استان تهران در دماوند برگزار شد.

در این همایش بسیاری از حاضران با پرداخت مبالغ نقدی و برخی نیز با طلاهای خود به همایش غنای خاصی بخشیدند و یک مادر شهید دو النگوی خود را برای این عمل خیر اهدا کرد، هدیه وی از سوی حاضران به قیمت چندین برابر حدود هفت میلیون تومان خریداری شد و همان النگوها نیز باز در جهت امر خیر در اختیار مسئولان مدرسه سازی قرار گرفت.

لازم به ذکر است، ارقام اهدایی در این همایش به حدی بود که مسئولان انجمن خیرین نتوانستند جمع دقیق هدایا را اعلام و آن به زمان دیگری موکول کردند.

فرماندار شهرستان دماوند در این همایش بیان داشت: تمام کارهایی که با نیت خالص و برای رضای خداوند انجام می شود، نزد خداوند و مردم ارزشمند است، منتهی برخی اقدامات از ارزشهای والاتری دارند؛ فلسفه خلقت انسان اعتلا و رشد انسان و جامعه است و تمامی تلاشهایی که برای تعالی جامعه صورت می گیرد در بستر تعلیم و تربیت محقق می شود، لذا مدرسه سازی از اقدامات بسیار ارزشمند و خداپسندانه محسوب می شود.

مدرسه سازی عملی جاودانه و ماندگار است

سعید افشار نادری افزود: مدرسه سازی عملی جاودانه و ماندگار است، زیرا مدرسه کانون تعلیم و تربیت و چشمه جوشان برای سیراب کردن هزاران تشنه علم و دانش است، بنابراین آثار خیرین جاودانه باقی می ماند و در آینده بسیاری از این مدارس به کشور خدمت می کنند.

وی بیان داشت: اگرچه در شرق استان تهران به برکت خون شهدا شاهد اقدامات خوبی هستیم، اما به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری کمبودهایی وجود دارد که امیدواریم با اهتمام بیشتر خیرین این کمبودها مرتفع شود.

مدیرعامل خیرین مدرسه ساز کشور نیز در این مراسم گفت: اولین خیر مدرسه ساز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بودند که در همان زمان با پرداخت مبلغ 50 میلیون تومان به انجمن خیرین راه را برای حضور دیگر حامیان امر آموزش و پرورش باز کرد و در ادامه نیز مقام معظم رهبری سکاندار حمایت از خیرین مدرسه ساز شدند.

محمدرضا حافظی ادامه داد: مدرسه سازی اساس توسعه پایدار و همه جانبه کشور است که اندوخته های اندک و گران خیرین برای همیشه تاریخ موجب ثواب دنیوی و اخروی برای آنها خواهد شد، مدرسه سازی جهادی مقدس است و 30 درصد از مدارس کشور توسط خیران مدرسه ساز ساخته شده است که این افتخار بزرگی برای کشور است.

مدیرکل سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران نیز در این همایش بیان داشت: عمل خیر خیرین در دنیایی که برخی به دنبال زراندوزی هستند در واقع پرورش علمی انسانی است که روشنی بخش آینده کشور است و آینده سازان را به کمال واقعی هدایت می کند.

رحیم زمانی اضافه کرد: فرهنگ خیر یعنی دست گیری و هدایت انسانها به سوی تعالی و پرورش اندیشه و سوق دادن نسلهای جوان و آینده ساز کشور به سوی قلل رفیع علمی است و اقدام جهادگران عرصه مدرسه سازی فراتر از تمام اقدامات ارزشمند انسانی است.

بازده عمل انسانی خیرین، دانشمندان امروز جامعه هستند

وی تصریح کرد: بازده عمل انسانی خیرین، دانشمندان امروز جامعه هستند که در فناوریهای نوین علمی توانسته اند افتخارات زیادی را برای کشور و میهن اسلامی کسب کنند.

مدیرکل سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران افزود: تجلیل از خیرین، اقدام مقدس و توفیق الهی است که می تواند به عنوان راه نورانی توسط نسل آینده ادامه داشته باشد.

گفتنی است، در این همایش گروه های سرود مدارس شهرستان دماوند نیز در وصف عمل خیر، خیرین برنامه هایی را اجرا کردند و جمع زیادی از مدیران و مسئولان ادارات مختلف شهرستان فیروزکوه نیز در این مراسم حاضر شده و کمکهای خیرخواهانه خود را اهدا کردند.