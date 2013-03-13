به گزارش خبرگزاری مهر، روزهای پنج‌شنبه و جمعه آخر هر سال گلزارهای شهدا در سراسر کشور میعادگاه خانواده‌های شهدا و یارانی است که حسن ختام سال خود را تجدید بیعت با شهیدان قرار می‌دهند؛ میعادگاهی که حضرت امام (ره) فرمود: "همین تربت پاك شهیدان است كه تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود."

فرهنگسرای رضوان واقع در بهشت زهرا (س) روبه‌روی مزار آیت‌الله طالقانی در نظر دارد با همکاری آژانس تصویرنت و حمایت امور ایثارگران شهرداری تهران در روزهای پایانی سال برای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، مسابقه عکاسی سراسری با عنوان "قاب‌های بهشتی" برگزار می‌شود.

اهداف این جشنواره پاسداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تلاش در راه گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و افزایش محتوای دیجیتالی یادمان شهدا در فضای مجازی اعلام شده است.

غبار روبی مزار شهدا، حضور خانواده های معظم شهدا، حضور دوستان و یاران درکنار تربت شهیدان، گرامیداشت شهدای گمنام و نیز آثار، وصیتنامه‌ها و پیام های شهیدان در فضای گلزارهای شهدا موضوعات این جشنواره هستند.

دبیر جشنواره محمود ظهیرالدینی و داوران آن متعاقبا اعلام خواهد شد. آخرین مهلت ارسال آثار 5 فروردین ماه سال 1392 است.