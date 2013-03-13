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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

جشنواره عکس از قبور شهدا

قاب‌های بهشتی برای اولین‌بار اعلام موجودیت کرد

قاب‌های بهشتی برای اولین‌بار اعلام موجودیت کرد

مسابقه عکاسی "قاب‌های بهشتی" با موضوع عکس گلزارهای شهدای سراسر کشور در دو سطح حرفه‌ای و شهروندی برگزار می‌‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزهای پنج‌شنبه و جمعه آخر هر سال گلزارهای شهدا در سراسر کشور میعادگاه خانواده‌های شهدا و یارانی است که حسن ختام سال خود را تجدید بیعت با شهیدان قرار می‌دهند؛ میعادگاهی که حضرت امام (ره) فرمود: "همین تربت پاك شهیدان است كه تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود."

فرهنگسرای رضوان واقع در بهشت زهرا (س) روبه‌روی مزار آیت‌الله طالقانی در نظر دارد با همکاری آژانس تصویرنت و حمایت امور ایثارگران شهرداری تهران در روزهای پایانی سال برای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، مسابقه عکاسی سراسری با عنوان "قاب‌های بهشتی" برگزار می‌شود.

اهداف این جشنواره پاسداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تلاش در راه گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و افزایش محتوای دیجیتالی یادمان شهدا در فضای مجازی اعلام شده است.

غبار روبی مزار شهدا، حضور خانواده های معظم شهدا، حضور دوستان و یاران درکنار تربت شهیدان، گرامیداشت شهدای گمنام و نیز آثار، وصیتنامه‌ها و پیام های شهیدان در فضای گلزارهای شهدا موضوعات این جشنواره هستند.

دبیر جشنواره محمود ظهیرالدینی و داوران آن متعاقبا اعلام خواهد شد. آخرین مهلت ارسال آثار 5 فروردین ماه سال 1392 است.

کد مطلب 2018211

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