طرح جامع ساماندهی امور سالمندان در خراسان جنوبی طراحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد ظهر چهارشنبه در شورای ساماندهی سالمندان استان با بیان اینکه نباید منتظر ارائه طرح جامع ملی ساماندهی سالمندان شد، اظهارداشت: برای ساماندهی و رسیدگی به سالمندان استان باید این طرح در استان طراحی و اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه در این طرح باید مشکلات و دغدغه های سالمندان شناسایی و احصا شود، افزود: پس از شناسایی و بررسی این مشکلات می توان مشکلات و آسیب های این قشر را مرتفع کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی خواستار اجرای این طرح توسط سازمانهای مردم نهاد شد و گفت: با حمایت ها و مشارکت های مردم و بازنشستگان این طرح از تدوام بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه توانمندی های بسیاری برای اجرای این طرح ها در استان وجود دارد، افزود: باید از این ظرفیت و توان استان برای رسیدگی به امور سالمندان استفاده شود.

گلستانی فرد خواستار نامگذاری شهری از شهرستانهای استان به نام شهر دوستدار سالمند شد و عنوان کرد: پیشنهاد می شود شهرستان بشرویه به دلیل اینکه بیشترین سالمند را دارد به نام شهر دوستدار سالمند نامگذاری شود.

وی با اشاره به اینکه برای ساماندهی امور سالمندان باید برنامه های بلند مدتی طراحی شود، اظهارداشت: ترکیب جمعیت کشور در سال های آینده میانسالی و سالمندی خواهد بود و نیازمند برنامه ریزی های جامع و پیشگیرانه از هم اکنون است.

گلستانی فرد با اشاره به اینکه برنامه ریزی در زمینه سالمندان نوعی سرمایه گذاری به شمار می رود، افزود: این پدیده در همه جوامع وجود دارد و باید برای کم کردن آسیب ها و مشکلات آن برنامه ریزی های جامعی انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نرخ سالمندی در خراسان جنوبی از میانگین کشوری بالاتر است، گفت: به دلیل ضعف زیرساخت ها،امکانات و اشتغال تعداد زیادی از جوانان روستاها مهاجرت کرده و این موجب افزایش سالمندان در روستاها و تنها ماندن آنها شده است.