10 هزار گلستانی امسال به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی بعد از ظهر چهارشنبه در دومين جلسه هماهنگي كميته خدمات مسافرتي استان، گفت: ضمن اينكه قريب به 10 هزار نفر نيز براي دو گروه محلات و گروه دانشجويي پيش بيني اعزام داريم.

وی افزود: طي برنامه ریزی های بعمل آمده، درایام نوروزی تعداد 68 شرکت، دو هزار و 300 ناوگان مسافربري و بيش از پنج هزار راننده حرفه اي در بخش مسافر، جابجايي مسافران نوروزي استان گلستان را برعهده خواهند داشت.

میقانی ضمن تبيين اهداف نظارتي اداره كل به ضرورت برنامه ريزي براي ارائه خدمات مؤثر به مسافران نوروزي و ايجاد تسهيلات براي آنان تأكيد كرد.

ميقاني در خصوص برنامه هاي پيش بيني شده براي نظارت سفرهاي نوروزي گفت: نظارت بر نحوه عملکرد شرکتهای حمل و نقل مسافر و سطح خدمات به مسافرین در قالب برقراري كشيك نوروزي به صورت صبح و بعد ازظهر ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: در اين خصوص همكاران اداره كل، رؤساي تشكل هاي صنفي و مديران شركتهاي حمل و نقل از تاریخ 24 اسفند تا 16 فروردین در پایانه های عمومی مسافربری سطح استان فعال بوده و جهت ارائه خدمات مستقر هستند.

میقانی بیان داشت: به منظور ارتقای ایمنی عبور مرور، تيم هاي نظارتي ویژه محورهای استان را كنترل خواهند كرد.

وي از ديگر تمهيدات در نظر گرفته شده در راستاي اطلاع يابي و اطلاع رساني ضمن اشاره به سامانه پيام كوتاه 3000143 گفت: مركز مديريت راهها بصورت تمام وقت اطلاعات لازم را در اختيار هموطنان قرار داده و شماره تلفن 141 و همچنين سامانه پيام كوتاه 1000141 در كنار وب سايت www.iran141.ir آخرين وضعيت راه ها را اعلام مي كنند.

وي از ديگر برنامه هاي اجرايي در طرح نظارت بر سفرهاي نوروزي؛ بكارگيري ناوگان داراي استاندارد فني و ايمني لازم براي جابجايي بازديد كنندگان از مناطق عملياتي جنوب كشور را در اولويت اقدامات اعلام كردند.