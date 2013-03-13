وقوع 6 زمین لرزه در یزد/ بافق و بهاباد لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته زلزله ای در مقیاس 2.6 ریشتر در عمق شش کیلومتری زمین شهرستان بهاباد را لرزاند.

همچنین در ساعت 13 و 50 دقیقه امروز زلزله ای در مقیاس 2.2 ریشتر و در عمق 14 کیلومتری زمین شهرستان بهاباد را به لرزه در آورد.

در ساعت 15 و هفت دقیقه نیز زلزله ای دو ریشتری در عمق 8 کیلومتری این شهرستان وقوع داد.

شهرستان بافق نیز که در نزدیکی شهرستان بهاباد قرار دارد امروز دو زمین لرزه را در مقیاس های 2.1 و 2.5 ریشتر و در عمق پنج و هشت کیلومتری زمین تجربه کرد.

همچنین در ساعت 15 و 40 دقیقه روز گذشته در زلزله ای در مقیاس 1.6 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین، شهرستان خرانق را به لرزه در آورد.

به گزارش مهر، استان یزد روی موج زلزله واقع شده است و روزانه بین شش تا هشت زلزله را در شهرستان های مختلف خود تجربه می کند.

همچنین طبس، بافق و بهاباد از زلزله خیز ترین نقاط استان محسوب می شوند.