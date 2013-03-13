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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

وقوع 6 زمین لرزه در یزد/ بافق و بهاباد لرزید

وقوع 6 زمین لرزه در یزد/ بافق و بهاباد لرزید

یزد - خبرگزاری مهر: طی 24 ساعت گذشته شش زمین لزره شهرستان بافق و بهاباد در استان یزد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته زلزله ای در مقیاس 2.6 ریشتر در عمق شش کیلومتری زمین شهرستان بهاباد را لرزاند.

همچنین در ساعت 13 و 50 دقیقه امروز زلزله ای در مقیاس 2.2 ریشتر و در عمق 14 کیلومتری زمین شهرستان بهاباد را به لرزه در آورد.

در ساعت 15 و هفت دقیقه نیز زلزله ای دو ریشتری در عمق 8 کیلومتری این شهرستان وقوع داد.

شهرستان بافق نیز که در نزدیکی شهرستان بهاباد قرار دارد امروز دو زمین لرزه را در مقیاس های 2.1 و 2.5 ریشتر و در عمق پنج و هشت کیلومتری زمین تجربه کرد.

همچنین در ساعت 15 و 40 دقیقه روز گذشته در زلزله ای در مقیاس 1.6 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین، شهرستان خرانق را به لرزه در آورد.

به گزارش مهر، استان یزد روی موج زلزله واقع شده است و روزانه بین شش تا هشت زلزله را در شهرستان های مختلف خود تجربه می کند.

همچنین طبس، بافق و بهاباد از زلزله خیز ترین نقاط استان محسوب می شوند.

کد مطلب 2018214

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