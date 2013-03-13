چهارمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی در قوچان برگزار شد

محمد رضا قضایی دبیر اجرایی چهارمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: چهارمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی با حضور 14 تیم در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی آستان قدس قوچان برگزار شد.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این مسابقات شکوفایی استعداد دانشجویان در قالب تحلیل سازه های خرپایی و تجزیه و تحلیل سازه ها و ایجاد شور و هیجان و وحدت و یکپارچگی بین اعضا سایر رشته ها و تعامل و همکاری میان دانشجویان دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان بود.

وی افزود: همزمان با برگزاری این مسابقات، با برگزاری کلاس های آموزشی توسط اساتید مجرب ، آموزه ها علمی و آکادمیک دانشجویان در حوزه سازه های خرپایی و تجزیه و تحلیل سازه ها بصورت اجرایی ارزیابی و تقویت شد.

قضایی بيان کرد: در این مسابقات، سازه های ماکارانی بر اساس اصول و راندمان پل ها و با تقسیم وزنی که سازه ها متحمل می شدند؛ مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: سه تیم برتر این دوره از مسابقات از دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاه مهندسی فناوری های قوچان بودند که تیم اول این دوره، تاکنون 5 مقام کشوری را در کارنامه خود ثبت نموده است.

وی گفت: سرداوری این دوره از مسابقات را سرکار خانم دکتر بقیعی که یکی از اساتید برجسته گرایش سازه است برعهده داشت.