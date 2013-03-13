شناسایی 10 واحد صنفی متخلف در شهرستان قدس

رحمان علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تنظیم بازار در هفته پایانی سال اظهار داشت: اقدامات مناسبی به منظور تنظیم بازار شب عید صورت گرفته است که از جمله آن می توان به برپایی نمایشگاه بهاره شهرستان اشاره کرد که تا روزهای پایانی دایر است و شهروندان می توانند به منظور تامین اقلامی چون کیف، کفش، لباس، گوشت، مرغ، آجیل و... به این نمایشگاه مراجعه کنند.

وی افزود: قیمت تمامی اجناس در نمایشگاه با توجه به کیفیت آن و توسط کمیته قیمت گذاری و نظارت انجام شده که غالبا کالاها با 15 درصد تخفیف عرضه شده است.

علیزاده عنوان کرد: مجمع امور صنفی و سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان با هماهنگی فرمانداری در این زمنیه بر فعالیت فروشندگان نظارت می کنند.

تشدید نظارت بر اصناف در روزهای آخر سال

این مسئول از تشدید نظارت و بازرسی در روزهای پایانی سال خبر داد و گفت: بازرسان در دو نوبت صبح و عصر با نظارت بر واحدهای صنفی،با هرگونه تخلف از جمله گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و... برخوردار قانونی می شود.

این مسئول از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 124 تماس گرفته و مراتب را به اطلاع برسانند.

لزوم همکاری مردم برای برخورد با گران فروشان

علیزاده بر لزوم همکاری مردم برای برخورد با گران فروشان خبر و ادامه داد: بدون تردید به گزارشات مردمی به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.

وی اظهار داشت: طی جلساتی مقرر شد تا 10 واحد صنفی که به طور مکرر مرتکب تخلف شوند، شناسایی شده و با نصب پارچه از فعالیت آنان جلوگیری شود.

عرضه سیب و پرتغال به قیمت مصوب در قدس

معاون برنامه ریزی و اداری مالی شهرستان قدس در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص تامین میوه شب عید گفت: بالغ بر 200 تن پرتغال و سیب به قیمت دولتی و مصوب استانی تامین شده و باقی میوه های با قیمت مناسب عرضه خواهد شد، توزیع میوه در هفته آخر و در نمایشگاه و نقاط منتخب شهرستان صورت می گیرد.

وی در پایان اظهار داشت: کالاهای ضروری و مورد نیاز به میزان مصرف شهرستان پیش بینی شده لذا جای هیچ گونه نگرانی در خصوص تامین مایحتاج شهروندان وجود ندارد.