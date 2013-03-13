اردبیهشت ماه سال ۹۲ مجمع هیئت تکواندو البرز برگزار شود

محمد نوذری سرپرست هیئت تکواندو استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد هیئت در سال 91 اظهار داشت:عملکرد خوبی در سال 91 داشتیم و باید این دستاورد را حاصل زحمات اساتید ، مربیان و باشگاه ها و اعضای هیات در شهرستان ها دانست و شاید در بسیاری از موارد امکانات متناسب با درخواست و توقع ورزشکاران و مربیان نبود اما آن هاخالصانه و برای اعتلای ورزش البرز زحمت کشیدند تا ثابت کنند این استان جایگاهی ویژه در کشور دارد.

سرپرست هیئت تکواندو استان البرز ادامه داد: روزهای سختی را در پیش داریم و بایستی با انرژی بیشتر به مصاف استان های مختلف برویم چرا که آنها البرز را به عنوان قدرت اول کشور باور دارند وبرای شکست دادنش انگیزه ای مضاعف پیدا کرده اند.

نوذری با گلایه از عدم حمایت ها از این ورزش موفق استان گفت:متاسفانه علیرغم این حجم بالای افتخار رسیدگی و توجه لازم به این هیات نشده و با مشکلات فراوان هزینه اعزام و تدارک تیم ها را جهت حضور در مسابقات مختلف تامین کرده ایم ضمن آنکه باید به این نکته اشاره کنم که با دراختیار گرفتن سالن البرز در دولت آباد و برپایی خانه تکواندو توانسته ایم در بحث برگزاری اردوها و آماده سازی تیم ها و تقویت ساختار اداری هیات گام های موثری را برداریم.

نوذری در پایان صحبت هایش به آخرین سرنوشت برگزاری انتخابات ریاست هیئت استان اشاره کردو گفت:طبق آخرین تصمیم اداره کل و هماهنگی با فدراسیون مقرر شد در اردبیهشت ماه سال ۹۲ مجمع این هیات برگزار شود.