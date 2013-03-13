ستاد پیش بینی، پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور پیش از ظهر چهار شنبه در اولین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی استان سمنان در محل دادگستری با اشاره به تشکیل ستاد پیش بینی، پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در این استان افزود: این ستاد به ریاست رئیس کل دادگستری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان تشکیل و دادستان مرکز استان، معاون قضایی دادگستری کل استان به عنوان عضو ستاد و نماینده دستگاه قضایی در ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تعیین شدند.

وي با اشاره به نقش و جایگاه قوه قضائیه در حفظ عدالت و اجرای قانون گفت: قضات باید ضمن شرکت مجدانه در جلسات کمیته هایی که به نمایندگی از دستگاه قضایی عضویت دارند در راستای حفظ عدالت و اجرای صحیح قوانین موثر بوده و محوریت جلسات را بر عهده گیرند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین از تدوین بخشنامه استانی در خصوص راه اندازی ستادهای شهرستانی و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در سطح دادسراها و دادگاه های استان خبر داد و افزود: شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان نیز به عنوان شعبه ویژه جرائم انتخاباتی در سطح استان تعیین شده است.

اخلاق و قانونمداری دو اصل مهم جهت مقابله با جرائم انتخاباتی

رئیس ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در استان سمنان اخلاق و قانونمداری را دو اصل مهم در انتخابات دانست که رعایت آن و افزایش فرهنگ عمومی در این زمینه می تواند از بروز جرائم انتخاباتی نیز پیشگیری کند.

سیاوش پور گفت: ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در استان سمنان ضمن اجرای مفاد قوانین مربوطه و اقدام در این مسیر، افزایش آگاهی جامعه و فرهنگ عمومی را در حوزه های قانون مداری و اخلاق مورد تاکید قرار داده و سعی داریم با آموزش گروه های مختلف فعال در امر انتخابات از جمله مجریان، نامزدها و طرفداران ایشان، مسئولان ستادهای انتخاباتی و عموم مردم با توجه به مسائلی که در مسیر انتخابات با آن مواجه خواهند شد، از بروز جرائم انتخاباتی پیشگیری کنیم.

سیاوش پورو افزود: در شهرستانها بر اساس شرایط به تعداد مورد نیاز دادسرا و دادگاه بین یک تا دو شعبه ایجاد می شود.

دادگستری در امور اجرایی انتخابات هيچ گونه دخالتي نخواهد داشت

رئیس دادگستری استان سمنان ضمن بيان اهداف تشكيل ستاد پيش بيني و پيشگيري و مقابله با جرايم انتخاباتي گفت: سعي داريم هر يك سهم خود را در برگزاري انتخابات مطلوب ايفا كنيم تا شاهد برگزاري انتخاباتي سالم و قابل قبول باشيم.

سیاوش پور با یادآوری اینکه وزارت كشور مسئول برگزاري انتخابات و شوراي نگهبان و ستاد هاي نظارتي استانها امور نظارت بر انتخابات را طبق قانون اساسي بر عهده داشته و در اين امور هيچ گونه دخالتي نخواهيم داشت، اظهار داشت: در جهت پيشگيري از جرايم انتخاباتي و در صورت بروز جرم برای مقابله با جرايم انتخاباتي با همراهي و همكاري مجريان انتخابات به وظايف خود عمل مي‌كنيم.

انتخابات سال آینده بي طرفانه و با مشاركت حداكثري مردم برگزار مي شود

رئيس هيئت نظارت بر انتخابات استان سمنان نیز در این جلسه، گفت: انتخابات سال آینده بي طرفانه و با مشاركت حداكثري مردم برگزار مي شود.

حجت الاسلام حسنعلی عربی با تاكيد بر اهميت برگزاري هر چه باشكوه‌تر انتخابات و لزوم حفظ و صيانت از آراي مردم گفت: دشمنان انقلاب غافل از آنند كه ملت ايران با علاقه مندي خود به نظام اسلامي و براي حمايت از رهبري، بر خلاف سيل تبليغات گسترده آنها همچون دوره هاي گذشته حضوري وسيع و موثری در انتخابات خواهند داشت.

وی با بيان اينكه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور مقتدر در جهان به پيروزي هاي بزرگي در عرصه هاي مختلف دست يافته است، اظهار داشت: مهم ترين اين پيروزي ها، دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي است و تمام اين موفقيت ها در سايه عزت و اقتدار ملت ايران به رهبري امام راحل (ره) و رهبري و حاصل شده است.

رئيس هيئت نظارت بر انتخابات استان سمنان گفت: تجارب برگزاری انتخابات قبلی بیانگر این است که با توجه به آموزش های صورت گرفته و توجه به قانونمداری، مجریان و مسئولین برگزاری انتخابات کمترین تخلف را داشته اند.

عربی مسئولان و برگزار کنندگان انتخابات را امانتدار این امانت بزرگ و پر اهمیت دانست.

ضرورت بر قانونمندی و آموزش عملی عوامل برگزاری انتخابات

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری سمنان نیز در این جلسه از برگزاری جلسات متعدد با فرمانداران و بخشداران استان و آغاز فراهم سازی مقدمات اجرایی انتخابات خبر داد.

علی اصغر مجد گفت: در انتخابات 92 تلاش بیشتری در جهت قانونمندی عوامل برگزاری و آموزش عملی این افراد صورت گرفته و تا زمان برگزاری انتخابات نیز ادامه خواهد داشت.

گفتنی است انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در بیست و چهارم خرداد سال پیش رو برگزار خواهد شد.