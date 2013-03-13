برگزاری یادواره تجلیل از سه شهید یک خانواده مینودشتی

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان آق قلا ظهر چهارشنبه در آخرين جلسه شوراي اداري اين شهرستان در سال 91 گفت: روحيه اميد به آينده و خودباوري اصل برجسته اي است كه به عنوان رمز موفقيت ها و پيشرفت ها در شرايط مختلف بخصوص در زمان تحريم شناخته مي شود و اخيرا نيز مقام معظم رهبري در سفر اخير خود بر تقويت نشاط اجتماعي و افزايش اميد در جامعه تاکيد داشتند.

حاجي گلدي کر اضافه کرد: جمهوري اسلامي ايران همواره و به ويژه در سال هاي اخير تحت فشار غرب و استکبار جهاني است، اما اين فشارها همواره با رهبري داهيانه حضرت امام راحل و مقام معظم رهبري به فرصتي براي پيشرفت تبديل مي شدند که نمونه عيني آن را در زمان دوران 8 سال دفاع مقدس شاهد بوديم.

وي اضافه کرد: در شرايط کنوني دشمن با ايجادجنگ رواني و تحريم هاي گسترده اقتصادي درصدد است تا ذهنيت مردم را به انقلاب اسلامي تغيير دهد و با استفاده از امپراطوري رسانه اي و شبکه گسترده سايت هاي اينترنتي با سياه نمايي و بزرگنمايي برخي مشکلات مي خواهد مردم را از نظام و انقلاب جدا کند.

معرفی مدیر بنیاد مسکن گنبدکاووس

در مراسمی از زحمات طاری مدیر سابق بنیاد مسکن گنبد قدردانی و رضایی به عنوان مدیر جدید معرفی شد.

نورالله نوراللهی فرماندار گنبدکاووس در این مراسم ضمن تشکر از خدمات بنیاد مسکن با بیان اینکه شهرستان گنبد 200 روستا دارد و با توجه به اینکه بنیاد مسکن نقش مهم و تاثیرگزاری در روستاها دارد ، از مدیر جدید بنیاد مسکن شهرستان خواست با تمام توان و همچون گذشته نسبت به خدمت رسانی به مردم شریف این شهرستان اقدام نمایند و فرمانداری نیز با تمام توان از فعالیتهای بنیاد حمایت خواهد کرد .

سپس حکم مدیر جدید بنیاد مسکن شهرستان گنبد توسط مدیرکل بنیاد مسکن اهداء شد.

برگزاري يادواره تجليل از سه شهيد در يک خانواده

طي مراسمي با حضور مديران دستگاههاي اجرايي و مردم ولايت مدار روستاي جنگلده بالا از توابع شهرستان مينودشت از سه شهيد در يک خانواده و مادر آن شهدا تجليل بعمل آمد.

در اين مراسم مداحان اهل بيت عصمت و طهارت به مداحي پرداخته و سپس امام جمعه و فرماندار مينودشت هر يک در مقام شامخ شهدا و ادامه راه آنان بياناتي ايراد کردند.

شهيد ابوالفضلف شهيد حسنعلي، شهيد غلامرضا ممشلي سه شهيد از يک خانواده مینودشتی هستند.

وقف یک قطعه زمین از سوی یک خادم در گرگان

سید عبدالله خادمی خادم آستان مقدس امامزاده عبدالله ع روستای زیارت 500 متر از زمین خود را در جوار آستان مقدس وقف امامزاه کرده است.

سید عبدالله خادمی گفت : 17 سال داشتم که خادمی آستان مقدس نسل به نسل به من رسید و آرزو دارم بعد از من به یکی از فرزندانم انتقال پیدا کند.

وی افزود :چند سالی است نیت وقف زمین را دارم تا که امسال با مشورت اعضاء هیات امناء و اوقاف و امور خیریه شهرستان گرگان نیاز به پارکینگ مختص امامزاده عنوان شد و این فرصت را غنیمت شمرده و در اولین فرصت مقدار 500 متر از زمین خودم را در مجاورت جنوب شرقی امامزاده وقف کردم و امید است از سوی خداوند متعال مورد قبول قرار گیرد .

اجرای مراسم نمادین هفته سلامت

محمدبهشتي معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش گلستان گفت: مراسم نمادين هفته سلامت درروز 18 فروردين ماه سال 92 با حضور مسئولان در دبيرستان دخترانه كوثر شهرستان گرگان و همايش تقدير از فعالان سلامت استان در روز سه شنبه 27 فروردين ماه برگزار خواهد شد.

وی ضمن خير مقدم به مدعوين با اشاره به لزوم برنامه ريزي براي اجراي مطلوب هفته سلامت و تقدير از فعالان اين عرصه ،خواستار تعامل و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي جهت برگزاري با شكوه اين مراسم شد.

وي افزود: اين مراسم به صورت نمادين در 18فروردين درمدارس مروج سلامت شهرستان ها و در مركز استان در دبيرستان مروج سلامت كوثر گرگان برگزار مي شود.