9.8 درصد از جمعیت خراسان جنوبی سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اکبری مطلق ظهر چهارشنبه در شورای ساماندهی امور سالمندان استان، با بیان اینکه خراسان جنوبی دومین استان مسن کشور است، اظهارداشت: نرخ سالمندی در سال جاری در این استان 9.8 درصد ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد کل خانوارهای استان در سال85 بالغ بر 159 هزار و 250 خانوار و جمعیت استان 636 هزار و 420 نفر بوده است، افزود: از این رقم 60 هزار و 443 نفر معادل 9.4 درصد از جمعیت استان سالمند بوده اند.

اکبری مطلق با بیان اینکه تعداد کل خانوارهای استان در سال 89 بالغ بر 163 هزار و 568 خانوار و جمعیت استان 662 هزار و 534 نفر بوده است، عنوان کرد: از این رقم 63 هزار و 66 نفر معادل 9.51 درصد از جمعیت استان سالمند بوده اند.

وی جمعیت استان را در سال جاری 667 هزار نفر عنوان کرد و بیان داشت: از این رقم 66 هزار و پنج نفر معادل 9.8 درصد جمعیت استان سالمند هستند.

اکبری مطلق با اشاره به اینکه طبق آمار اعلام شده جمعیت سالمند در استان روبه افزایش است، افزود: در این راستا به سالمندان استان در زمینه اجتماعی، پیشگیری و درمان و ورزشی خدمات ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ تکریم سالمندان باید در سطح جامعه نهادینه شود، بیان داشت: در این راستا باید به گونه ای برنامه ریزی شود که خانواده ها سالمندان را در مراکز نگهداری روزانه سالمندان نگهداری کنند.

وی ادامه داد: این این مهم موجب اطمینان خاطر و آرامش سالمندان نیز می شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی خواستار رفع مشکل بیمه تکمیلی سالمندان به دلیل هزنیه های بالای درمان و نیاز بالای سالمندان به دارو و درمان شد.