بهار درختان حساسیت زایی ندارد/ شستن بینی با آب نمک طبی روش کنترل حساسیت

رضا امین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حساسیتهای ناشی از عوض شدن فصل اظهار داشت: در برخی افراد حساسیت دائمی است و با تغییر فصل شدت پیدا می کند و در واقع می توان حساسیت ها را به سه دسته خفیف، متوسط و شدید تقسیم کرد که در حالت متوسط و شدید باید مراقبت جدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: اگر حساسیت در هفته کمتر از چهار روز و در سال کمتر از چهار هفته باشد نوع متناوب و خفیف به شمار می رود و درصورت افزایش بیش از چهار روز و چهار هفته حساسیت پایدار است.

این فوق تخصص آسم وآلرژی کودکان در رابطه با حساسیت ناشی از گرده افشانی گیاهان ابراز داشت: درختان دو نوع گرده افشانی دارند که در حالت گل دهی آنها مانند مرکبات گرده توسط حشرات جابجا می شود و این نوع گیاه حساسیتی ایجاد نمی کنند.

امین افزود: با این حال در برخی افراد، بهار درختان باعث ایجاد تحریکاتی در آنها می شود اما این تحریکات آلرژی به حساب نمی آید.

وی تصریح کرد: گرده افشانی درختانی مانند کاج، سرو و.. توسط باد صورت می گیرد که این گرده ها باعث ایجاد عطسه، آب ریزش، سوزش بینی و در حالت شدید سرفه و مشکلات سینه می شوند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: در حالت شدید حساسیت فرد باید تحت نظر پزشک دارو استفاده کند چرا که 78 درصد آلرژی ها زمینه ساز ایجاد آسم هستند.

امین در خصوص راههای پیشگیری از حساسیت گفت:از آنجاییکه گرده افشانی صبح ها بیشتر صورت می گیرد افرادی که حساسیت دارند در هنگام صبح از باز گذاشتن پنجره خودداری کنند همچنین استفاده از ماسک و بالا نگه داشتن پنجره ماشین و خارج نشدن از خانه در روزهای بادی به آنها برای جلوگیری از ایجاد حساسیت شدید کمک می کند.

این فوق تخصص آسم وآلرژی کودکان افزود: شستن بینی با آب نمک طبی و استفاده از داروهای آنتی هیستامین های جدید که خواب آلودگی کمی ایجاد می کنند تحت نظر پزشک و اسپری های مخصوص می توانند حساسیت را کنترل کنند.