رژیمها کشورهای حوزه خلیج فارس در معرض خطر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه المنار به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک از سندی در وزارت خارجه آمریکا که به تشریح دیدارهای جان کری وزیر خارجه آمریکا با مسئولان کشورهای عربی در دیدارهای اخیرش، خبر داده است.

بر اساس این سند رژیم های عربی از جمله رژیم سعودی، قطر و مصر از بی ثباتی رنج می برند.

سند وزارت خارجه آمریکا بیان می کند: حالت ترس و دلهره از سرنگونی فقط به کشورهایی که بهار عربی به آنها نرسیده است معطوف نمی باشد بلکه شامل کشورهایی که بهار عربی به آنها رسیده است نیز می شود.

منابع فوق گزارش دادند: در این سند که از سوی کارشناسان امور خاورمیانه و خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا تهیه شده است درباره وضع خطرناکی که منافع آمریکا را در معرض خطر جدی قرار داده، هشدار داده شده و برخورد آمریکا با بحرانهای منطقه نادرست توصیف شده است و جماعت اخوان المسلمینی که آمریکا برای زمامداری کشورهای عربی انتخاب کرده است شرایط لازم را ندارد.

بر اساس سند وزارت خارجه آمریکا درباره اوضاع عربستان، قطر و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بیشترین بدبینی وجود دارد و احتمال اوج گیری اعتراضات مردمی علیه رژیمهای این کشورها که ظلم و جهل در آن بیداد می کند و رژیمهای سرکوبگر دارند، داده شده است.

سند مذکور با اشاره به تمایلات قوی مردمی برای انجام تغییرات و اصلاح اوضاع در کشورهای حوزه خلیج فارس، رژیمهای این کشورها را در دایره خطر واقعی دانسته است و بر ضرورت درک این موضوع از سوی واشنگتن و اقدامی به موقع تاکید کرده است.