كارآفرینی عامل رشد و شکوفایی اقتصادی است

علي مروي نام درحاشيه كارگاه آموزشي كارآفريني و اشتغالزايي بسيجيان شهرستان يزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ايجاد فرصتهاي شغلي و توليد اشتغال براي جوانان جوياي كار از زمينه هاي اقتصاد مقاومتي است.

وي افزود: در حوزه جهاد كشاورزي با سرمايه گذاري و ايجاد شركت تعاونيهاي مختلف در زمينه كشاورزي، دامپروري و پرورش آبزيان مي توان به توليد اشتغال استان كمك كرد.

مروي نام بيان كرد: کارآفرینی در یک جامعه و اقتصاد به معنای پویایی و بالندگی است.

فرمانده ناحيه بسيج شهرستان يزد گفت: کارآفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش بسيجي در اين شرايط همانند دوران دفاع مقدس اساسي است به نحوي كه در اين دوران با توليد كسب و كار و نقش آفريني در چرخه اقتصاد كشور موجب پویایی و بالندگی مي شود.

سرهنگ مسعود ملانوري افزود: سازمان بسیج سازندگی به عنوان یک سازمان کارآفرین اجتماعی و فرصت گرا از جمله تشکل ها وسازمان های نوپایی است که بر بال اندیشه، فرهنگ و تفکر، ماهیت جنبشی و پیشینه عملکرد جهادی بسیج استوار است و ضمن کمک به ایجاد بسترها و زمینه های اشتغالزایی و کارآفرینی در سطح کلان بر این باور است که راهکارهایی بومی و ملی را در این حوزه ارائه دهد.

كارگاه آموزشي اشتغالزايي و كارآفريني بسيجيان شهرستان يزد، به همت موسسه كارآفريني و اشتغالزايي نگار نصراستان يزد با هدف ايجاد راهكارهاي صحيح براي كارآفريني بسيجيان فاقد شغل، شناخت خلاهاي شغلي جامعه يزد، آشنايي با نحوه كارو فعاليت تعاونيهاي كارآفرين و مشاوره با شرت چند مشاور شغلي و استاد براي 30 نفر از بسيجيان فاقد شغل در محل كانون فرهنگي ورزش جوانان بسيج استان يزد برگزار شد.