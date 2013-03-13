نیمی از سالمندان خراسان جنوبی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نخعی ظهر چهارشنبه در شورای ساماندهی سالمندان استان، از وجود 63 هزار سالمند در سطح استان خبر داد و اظهارداشت: از این تعداد32 هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند.

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی سالمندان در این استان مشکلات معیشتی و اقتصادی است، افزود: با توجه به از کارافتادگی و عدم توانایی در کسب و کار این قشر از مشکلات اقتصادی بسیاری رنج می برند.

نخعی مشکل درمانی را از دیگر مشکلات این قشر دانست و عنوان کرد: این افراد به دلیل عدم برخورداری از سبد غذایی مناسب و عدم دریافت رژیم غذایی لازم دچار مشکلات و بیماری های مزمنی از جمله سرطانها می شوند که هزینه های درمانی بالایی به خانواده ها تحمیل می کند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی خواستار رفع مشکل بیمه تکمیلی این سالمندان شد و گفت: این افراد به دلیل سطح سواد کم از بهره مندی از آموزش های رسانه های گروهی نیز محروم بوده و نمی تواند آموزش لازم را دریافت کنند.

وی نداشتن مسکن مقاوم و مناسب را از دیگر مشکلات سالمندان تحت حمایت برشمرد و بیان کرد: این افراد از مسکن نامقاوم برخوردار بوده و در حوادث طبیعی نیز از بیشترین مشکلات برخوردار می شوند.

نخعی با بیان اینکه خراسان جنوبی به لحاظ اقتصادی در ردیف استان 30 کشور قرار دارد،خواستار تامین تسهیلات بلاعوض برای احداث مسکن سالمندان در روستاهای استان شد.

وی تامین غذای گرم در روستا مهدها برای کودکان زیر شش سال را از اقدامات موثر نهادهای حمایتی استان برای بهبود وضعیت معشیت در روستاها دانست و گفت: در این راستا باید موسسات خیریه نسبت به تامین غذای گرم در مناطق روستایی ترغیب شوند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی یادآور شد: در سال گذشته در شهرستان نهبندان به صورت پایلوت این طرح اجرا شده و مردم از وضعیت رژیم غذایی مطلوبی برخوردار شده اند.