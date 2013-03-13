پرواز پهباد فرید 3 و 4 در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

به گزارش خبرگزارش مهر، این هواپیمای بدون سرنشین، سریع‌السیر و جستجوگر است و می‌تواند با سرعت 210 کیلومتر در ساعت پرواز کند و عملیات جستجو را انجام دهد و موتور آن در پشت بدنه هواپیما قرار گرفته و دارای سیستم کنترل و پایداری بسیار قدرتمندی است. هواپیمای عمود پروازی که می‌تواند بصورت عمودی از جا بلند شده و پرواز کند و به صورت عمودی نیز فرود آید.

این هواپیما با این شکل و سیستم الکترونیکی و پایداری بالا در نوع خود منحصر به فرد و برای اولین بار در کشور ساخته شده است.

محسن رجبی (سرپرست تیم)، مهندس عماد حسنی ملکشاه، مهندس امیرحسین عیسی‌پور و مهندس علی اسماعیل‌تبار با مدیریت پروفسور مفید گرجی می باشند.