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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

نخستين جشنواره سبزه آرايي در ابرکوه برگزار می‌شود

نخستين جشنواره سبزه آرايي در ابرکوه برگزار می‌شود

ابركوه - خبرگزاري مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه از برگزاری نخستين جشنواره سبزه‌آرایی در ابرکوه خبر داد.

جواد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پاسداشت آيين ها و سنت هاي كهن ايران اسلامي یک وظیفه است و همگان باید به سهم خود در این مسیر بکوشند.

وی افزود: همزمان با نزديك شدن به ايام نوروز باستاني، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ابركوه با هدف ايجاد روحيه نشاط و نوآوري بين خانواده ها، اولين جشنواره سبزه آرايي را در آستانه سال نو برگزار مي كند.

این مسئول گفت: اين جشنواره با همكاري شهرداري های شهرستان، اداره ميراث فرهنگي و آموزش و پرورش در 28 اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

عادل با اشاره به پارک بانوان به عنوان محل برگزاری این جشنواره افزود: علاقمندان تا 27 اسفندماه فرصت دارند با مراجعه به این اداره نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: به كليه شركت كنندگان لوح تقدير و گواهي شركت در جشنواره اهدا خواهد شد ضمن این که  به نفرات يا گروه هاي اول تا سوم که از ايده هاي خلاقانه تری در تهيه سبزه هاي نوروزي بهره برده باشند جوايز نقدي اهدا خواهد شد.

کد مطلب 2018260

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