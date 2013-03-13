دوره های آموزشی كاركنان شركت گاز زنجان 21 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید عسگریان بااشاره به اهمیت قابلیت های دانشی و مهارتی كاركنان از برگزاری بیش از 32 هزار و 40 نفر ساعت آموزش، برای كاركنان این شركت خبرداد.



وی با بیان اینكه بالاتر بردن رشد علمی و پرورش قابلیت های دانشی و مهارتی كاركنان به عنوان سرمایه های اصلی شركت، از مهم ترین اهداف و برنامه های اجرایی شركت گاز استان زنجان است افزود: با برگزاری 126 دوره آموزشی در سایت آموزش زنجان، ابهر و اعزام به استانهای همجوار، شرایط حضور كاركنان در دوره های مختلف تخصصی و عمومی، فراهم شده است.



رییس مالی و پشتیبانی شركت گاز استان زنجان نیزگفت: برگزاری دوره های HSE با 10 هزار و 898نفر ساعت در قالب 32 دوره، بیشترین نفر ساعت آموزش را به خود اختصاص داده است.



حسن یارمحمدی ابراز داشت: اجرای دوره های آموزشی اداری، مالی، بازرگانی با شش هزار و 531 نفر ساعت در قالب 33 دوره و دوره های فنی و تخصصی با چهارهزار و 824 نفر ساعت در قالب 25 دوره، به ترتیب بیشترین نفر ساعت آموزش را به خود اختصاص داده است.



وی با تاكید بر ضرورت و اهمیت آموزش پیمانكاران و تاكیدات HSE شركت ملی گاز در این راستا، به تدوین تقویم آموزشی برای كاركنان این مجموعه اشاره كرد و افزود: با تلاش مستمر و توجه به برنامه ریزی به عمل آمده، واحد آموزش موفق به اجرای 11 هزار و 298 نفر ساعت آموزش برای760نفر از همكاران در قالب اجرای 46 دوره آموزشی شده است.



وی، استفاده از خدمات 43 كار آموز در قالب هزار و 982 نفر كار آموزی در واحد های مختلف شركت گاز استان زنجان را یكی دیگر از مهم ترین اقدامات انجام شده در راستای تعامل هر چه بیشتر صنعت با دانشگاه اعلام كرد.



یارمحمدی برگزاری سمینار تحكیم خانواده، عقد قرارداد با موسسه مهر برای استفاده همكاران و خانواده های آنان از خدمات مشاوره ای این موسسه، برگزاری دوره های فرهنگی نماز در مركز استان و نواحی، اجرای دوره آموزشی اوقات فراغت فرزندان كاركنان با همكاری شركت علوم و فنون ارتباطات ایرانیان و پخش فیلم و پیامهای فرهنگی از جمله روش برخورد با ارباب رجوع عصبانی، ایجاده انگیزه، 5s و رضایت مشتری از شبكه داخلی شركت را از دیگر اقدامات فرهنگی انجام شده توسط واحد آموزش اعلام كرد.



رییس مالی و پشتیبانی شركت گاز استان بابیان اینكه 98 درصد از برنامه های پیش بینی شده آموزشی برای همكاران تحقق یافته است، اظهارامیداوری كرد، با همدلی و تلاش هر چه بیشتر بتوانیم در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات به شهروندان و رسانیدن سازمان به اهداف عالیه خود گام های موثری برداریم.

آگاهی از خطرات مواد محترقه بهترین راه پیشگیری است

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان، گفت: آگاهی از پیامدهای ناگوار استفاده از مواد محترقه خطرناك بهترین عامل پیشگیری از حوادث چهارشنبه اخر سال است.



سرهنگ مراد جعفریافزود: پلیس استان زنجان برای پیشگیری از حوادث تلخ چهارشنبه آخر سال طرح های مختلفی را در سطح این استان اجرا می كند.



وی یادآورشد: پلیس مخالف شادی مردم در چهارشنبه آخر سال نیست و والدین برای پیشگیری از حوادث تلخ حركات و رفتار فرزندان خود را كنترل كنند.



جعفری افزود: سوختگی، قطع دست و پا و نابینایی و انواع صدمات دیگری كه در اثر استفاده از مواد محترقه خطرناك ایجاد می شود این نكته را گوشزد می كند كه نشاطی كه به ندامت بینجامد، بسیار ناگوار است.



وی اظهار كرد: برای پیشگیری از بروز خطرهای احتمالی مواد محترقه و منجره در روزهای آخر سال، طرح تشدید و برخورد با تهیه و توزیع كنندگان مواد محترقه در دستور كار یگان های انتظامی استان قرار دارد.



جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان، گفت: روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان های زنجان، ابهر و خدابنده موفق شدند در چند عملیات جداگانه از چند سودجو و قاچاقچی بیش از 50 هزار عدد انواع مواد محترقه كشف كنند.