شهرداری موفق تنها در عرصه خدماتی فعالیت نمی کند/ شهرهای مدرن بر پایه دانش بنیان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در گردهمايي شهرداران استان افزود: در جهان امروز شهرها بر پايه دانش و توسعه پايدار پايه گذاري مي شوند و شهر هوشمند از اعتبار برخوردار است.\

وی اظهار داشت: فعاليت ها و اقدامات بسيار خوبي از سوي شهرداران صورت گرفته است كه رضايتمندي جامعه را همراه داشته است.

ذاکر اصفهانی در ادامه افزود: اقدامات و خدمات ارزنده شهرداريها، افزايش اميد، نشاط و رضايت از نظام مقدس جمهوري اسلامي را به همراه داشته است.



استاندار اصفهان به خشكسالي هاي اخير در استان اشاره و تاكيد كرد: شهرداران بايد نسبت به صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع آبي توجه جدي داشته باشند.



وي مديريت منابع آبي را مهمترين عامل در خشكسالي عنوان كرد و گفت: اتمام پروژه هاي انتقال آب استان، موضوع پساب و كنترل و استفاده بهينه از منابع آبي براي گذر از اين بحران ضروري است.



استاندار اصفهان در ادامه افزود: امسال ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي در تلاش است كه بسترهاي لازم را براي ورود گردشگران به شهرستان ها و حتي روستاهاي با پتانسيل قوي در زمينه گردشگري فراهم نمايد.



وي با بيان اينكه اصفهان گنجينه گردشگري خواهد بود، تاكيدكرد: شهرداران بايد با شناسايي ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در شهرها و حتي روستاهاي استان به جامعه، زمينه ي حضور گردشگران در اين مناطق فراهم خواهد شد.



ذاكر اصفهاني به موضوع برند شهري اشاره كرد و يادآورشد: برند شهري باعث ديده شدن شهرها خواهد شد و شهرداران بايد متناسب با همين برندها، منعكس كننده هويت شهرها باشند.