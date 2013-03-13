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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

ذاکر اصفهانی:

شهرداری موفق تنها در عرصه خدماتی فعالیت نمی کند/ شهرهای مدرن بر پایه دانش بنیان می شود

شهرداری موفق تنها در عرصه خدماتی فعالیت نمی کند/ شهرهای مدرن بر پایه دانش بنیان می شود

اصفهان – خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان با بيان اينكه شهرداري موفق فقط در عرصه هاي خدماتي فعاليت نمي كند ، گفت: شهردار موفق، شهرداري است كه نگاه آن مبتني بر دانش باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در گردهمايي شهرداران استان افزود: در جهان امروز شهرها بر پايه دانش و توسعه پايدار پايه گذاري مي شوند و شهر هوشمند از اعتبار برخوردار است.\

وی اظهار داشت: فعاليت ها و اقدامات بسيار خوبي از سوي شهرداران صورت گرفته است كه رضايتمندي جامعه را همراه داشته است.

ذاکر اصفهانی در ادامه افزود: اقدامات و خدمات ارزنده شهرداريها، افزايش اميد، نشاط و رضايت از نظام مقدس جمهوري اسلامي را به همراه داشته است.

استاندار اصفهان به خشكسالي هاي اخير در استان اشاره و تاكيد كرد: شهرداران بايد نسبت به صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع آبي توجه جدي داشته باشند.

وي مديريت منابع آبي را مهمترين عامل در خشكسالي  عنوان كرد و گفت: اتمام پروژه هاي انتقال آب استان،  موضوع پساب و كنترل و استفاده بهينه از منابع آبي براي گذر از اين بحران ضروري است.

استاندار اصفهان در ادامه افزود:  امسال ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي در تلاش است كه بسترهاي لازم را براي ورود گردشگران به شهرستان ها و حتي روستاهاي با پتانسيل قوي در زمينه گردشگري فراهم نمايد.

وي با بيان اينكه اصفهان گنجينه  گردشگري خواهد بود، تاكيدكرد: شهرداران بايد با شناسايي ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در شهرها و حتي روستاهاي استان به جامعه، زمينه ي حضور گردشگران در اين مناطق فراهم خواهد شد.

ذاكر اصفهاني به موضوع برند شهري اشاره كرد و يادآورشد: برند شهري  باعث ديده شدن شهرها خواهد شد و شهرداران بايد متناسب با همين برندها، منعكس كننده هويت شهرها باشند.

کد مطلب 2018265

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