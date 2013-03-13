طرح آماده باش نوروزی همیاران پلیس در قزوین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آماده باش نوروزی همیاران پلیس ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان راهنمایی و رانندگی و آموزش و پرورش استان در سالن کانون رشد قزوین برگزار شد.



سرهنگ غلامعلی حسنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین در این مراسم گفت: همیاران پلیس بهترین پل ارتباطی این نهاد با مردم هستند.



وی افزود: کودکان و نوجوانان نقش موثری در فرهنگ سازی رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی دارند و می توانند چون گذشته در پیشگیری از حوادث رانندگی نقش موثری ایفا کنند.



سرهنگ حسنی بیان کرد: توجه به آموزش نوجوانان و دانش آموزان برای آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی بسیار ضروری است تا بتوان از این ظرفیت ارزشمند برای کاهش حوادث استفاده کرد که در این میان به همکاری آموزش و پرورش نیاز جدی داریم.



این فرمانده پلیس راهنمایی یادآورشد: متاسفانه حوادث رانندگی دومین عامل مرگ و میر در کشور است که با اجرای طرح های مختلف و آگاه سازی مردم گامهای ارزشمندی برای کاهش سوانح و کشته ها در این بخش برداشته شده که تداوم آن ضروری است.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین اضافه کرد: با اجرای طرح همیار پلیس در سال‌های اخیرشاهد کم شدن سوالنح جاده ای و تعداد کشته و مجروح در این زمینه هستیم که به نظر می رسد تدوام این حرکت می تواند موفقیت های بیشتری را بدنبال داشته باشد.



حسنی تصریح کرد: به منظور آموزش دانش آموزان کراشناسان متعددی از راهنمایی و رانندگی در مدارس استان حضور یافته اند تا با آموزش قوانین همیاران پلیس را برای مشارکت در طرح همیار پلیس آماده کنند.

این مسئول اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد تذکر فرزندان به والدین در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار تاثیرگذار بوده و والدین ضمن توجه به این توصیه ها به قوانین توجه بیشتری می کنند که کاهش سوانح از پیامدهای آن است.



حسنی گفت: دانش‌آموزان همیار پلیس می‌توانند تخلفاتی مانند نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، سرعت و سبقت غیر مجاز و عبور از چراغ قرمز را به والدین خود تذکر دهند و ماموران پلیس را در تأمین امنیت جاده‌ها یاری کنند.



فعالیت 200 هزار دانش‌آموز در طرح همیار پلیس



کاظم زمانی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین از همکاری 200 هزار دانش‌آموز و 14 هزار معلم و کارمند در ایام تعطیلات نوروز در قالب طرح همیار پلیس با پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین خبر داد.



زمانی اظهارداشت: تربیت کودکان و نوجوانان باید برای یک زندگی با نشاط و سالم آماده صورت گیرد که این کار نیازمند آموزش مهارت‌های لازم برای تقویت توانمندی های افراد برای داشتن زندگی با نشاط است.



وی افزود: رعایت قوانین و مقرارت از سوی دانش آموزان از اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد که در این میان نقش والدین در آموزش آنها مهم و تاثیرگذار است.



این مسئول تصریح کرد: در سال 86 طرح همیار پلیس در استان قزوین در مقطع ابتدایی شروع شد اما در حال حاضر این طرح در تمام مقاطع تحصیلی اجرا می‌شود.