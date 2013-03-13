تله فیلم "از راه رسیده" به نوروز 92 رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان صدا گذاری تله فیلم "از راه رسیده" تولید صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی، به نوروز 1392 رسید .

برپایه این خبر، این تله فیلم به کارگردانی کامران قدکچیان و تهیه کنندگی هادی افشار و محمدرضا روزبهانی پس از تدوین، صدا گذاری، مراحل فنی و موسیقی به پایان رسید .

از راه رسیده 30 اسفند 91 از ساعت 19 از شبکه اترک و در روز نخست نوروز 92 از شبکه های شما، ساعت 18 به روی آنتن می رود.

تله فیلم از راه رسیده پس از 25 روز تصویربرداری در لوکیشن هایی همچون پارک بابا امان بجنورد، شهر اسفراین و فرودگاه مشهد، کار تدوین، صداگذاری، مراحل فنی و موسیقی آن پایان یافت.

در این تله فیلم 90 دقیقه ای با موضوع اجتماعی، بازیگرانی همچون مهدی صبایی، بهناز سلیمانی، بهزاد داوری، شیما محمدی، زهرا برومند، امیرمنصور فلاح، برانوش سیف الهی وعلی خلج به ایفای نقش می پردازند .

در این تله فیلم، کامیار فاروقی بعنوان تصویربردار، شیرین بوریایی دوست به عنوان طراح صحنه و لباس، علی کاظمی بعنوان گریمو ، وحید واحدی به عنوان صدا بردار و بهزاد غلامی به عنوان دستیار اول و برنامه ریز همکاری می کنند.

درخشش هنرمندان استان در جشنواره تئاتر دانشجويي

در اختتاميه " ششمين جشنواره تئاتر دانشجويي " هنرمندان استان موفق به دريافت جايزه و لوح تقدير شدند.

اين جشنواره كه ويژه منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي بود در مجتمع فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد برگزار شد و با اهدا لوح تقدير و جايزه نقدي از نفرات برتر تقدير شد .

در اين جشنواره كه داوري آن بر عهده فرهاد مهندس پور،محمود رضا رحيمي و شهره لرستاني بود و با حضور 16 اثر نمايشي از شهرستان هاي مشهد، قوچان، شيروان، بجنورد، اسفراين و بيرجند برگزار شد غلامرضا يوسفي و احمد زعفراني بازيگران نمايش " در مسير كوههاي شاه جهان " از بجنورد شايسته تقدير بازيگري و محمد رباط سرپوش جايزه موسيقي برگزيده را از آن خود كردند.

مرمت و نگهداري راه هاي ييلاقي عشاير استان نيازمند اعتبار

مديركل امور عشاير خراسان شمالی گفت: مرمت و نگهداري راه هاي ييلاقي عشاير در استان نيازمند اعتبار است.

موسي الرضا شادمهر با اشاره به كوچ عشاير استان از اواخر فروردين سال آينده از طريق راه هاي ييلاقي استان افزود: 900 كيلومتر راه ييلاقي در خراسان شمالی وجود دارد كه مرمت و نگهداري آن علاوه بر اختصاص 10 ميليارد ريال اعتبار در سفر رهبري، حداقل به دو ميليارد ريال ديگر اعتبار نياز دارد.

شادمهر به مرمت چهارصد و پنجاه كيلومتر راه مرمت شده قشلاقي عشاير امسال در استان اشاره كرد و افزود: با اختصاص 400 ميليون ريال اعتبار، 400 كيلومتر راه عشايري در مانه و سملقان و 50 كيلومتر در اسفراين مرمت و مورد استفاده عشاير این استان قرار گرفت.

هم اکنون حدود پنج هزار خانوار عشايري در خراسان شمالي زندگي مي كنند.