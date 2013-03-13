کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: مرکز مدیریت بحران دانشکده در این مقطع به‌‌صورت 24 ساعته فعال است.

وی اظهار داشت: 11 واحد مرکز فوریت‌های پزشکی یا اورژانس 115 که هفت واحد آن در محورهای جاده‌ای نیشابور به سمت مشهد، سبزوار، قوچان و کاشمر قرار دارد نیز در آمادگی کامل به ‌سر می‌برند.

رئیس کمیته امور درمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ستاد تسهیلات زائر نیشابور، عنوان کرد: دو بیمارستان دولتی 22 بهمن و حکیم و بیمارستان خصوصی قمر بنی‌هاشم(ع) نیز با ظرفیت 400 تخت در خدمت مردم قرار دارد.

فرهمند ادامه داد: گشت‌های بهداشت محیط و نظارت بر اماکن غذایی و رفاهی به ‌صورت آماده‌باش خدمت می‌کنند.

وی یادآور شد: با سایر اعضای ستاد تسهیلات زائر چون ادارات راه و شهرسازی، تیپ 21 زرهی امام رضا(ع) و نیروی انتظامی هماهنگی به‌عمل آمده است که در صورت وجود شرایط خاص بتوانیم از امکانات آنها در امدادرسانی به مردم استفاده کنیم.

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور با اشاره به آماده‌باش مرکز شبانه‌روزی دندان‌پزشکی نیشابور در ابتدای خیابان شریعتی، تاکید کرد: حداقل 20 درصد مطب‌های بخش خصوصی در ایام نوروز فعال هستند.

فرهمند به شهروندان و زائران حضرت امام رضا(ع) که از مسیرهای جاده‌ای نیشابور تردد می‌کنند اطمینان بيان كرد: پرسنل تشکیلات امدادی، بهداشتی و درمانی نیشابور در ایام تعطیلات در خدمت ایشان هستند.