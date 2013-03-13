به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری "ایزابل کوتان‌پیر" وکیل فرانسوی و متخصص حقوق بین‌الملل با موضوع شکایت از هالیوود به دلیل ساخت "آرگو" ظهر امروز 23 اسفند ماه با حضور غلامرضا منتظمی، مشاور بین‌المللی سازمان سینمایی ایران و برخی از اهالی رسانه در سالن اجتماعات خبرگزاری فارس برگزار شد.

ایزابل کوتان پیر در ابتدای صحبت‌های خود گفت: صهیونیست‌ها می‌خواهند اراده خود را بر جهان مسلط کنند که یکی از راهکارهای آنها نیز استفاده از هالیوود است. به نظر من هالیوود یک سلاح کشتار جمعی است که صهیونیستها به وسیله آن می خواهند جهان را کنترل کرده و بر آن مسلط شوند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر کارهای هالیوود ناشی از نفوذ صهیونیست‌ها است، افزود: صهیونیست‌ها مسلمانان را دشمن خود می‌دانند. از همین رو اسلام‌هراسی در کارهای آنها موج می‌زند. بدین‌ترتیب شاهد فیلم‌های بسیاری هستیم که آنها مسلمانان را هم ردیف تروریستها قرار می دهند. حال فاجعه‌بارتر از همه اینها اینجاست که صهیونیست‌ها گرچه در ابتدا مسلمانان را تروریست می‌خواندند اما در فعالیتهای اخیر خود این حلقه را کوچک‌تر کرده و ایرانی‌ها را مورد هدف قرار داده‌اند.

این وکیل فرانسوی که پیش از این پرونده "روژه گارودی" را بر عهده داشته است هدف از ترکیب صهیونیست و امپریالیسم را بازماندن کشورهای مستقل از ادامه حیات خواند و افزود: آنها می خواهند ایران را مجرم قرار دهند و کاری کنند که درجهت منافع خود حرکت کنند.

کوتان پیر با بیان اینکه من در کنار ملت بزرگ ایران هستم تا از حقوق واقعی آنها دفاع کنم، در ادامه صحبتهای خود به فیلم هایی اشاره کرد که تا به امروز برضد ایران ساخته شده است. وی از فیلم‌های "اورشلیم"، "شمارش معکوس"، "دیکتاتور"، "غیر قابل تصور"،"300" و "راه شب" نام برد و تمامی این فیلم‌ها را از جمله کارهای هالیوودی خواند که قصد تخریب ایران در آنها وجود دارد.

این متخصص حقوق بین الملل در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: "آرگو" از آن رو که شوی سیاسی است سر و صدای زیادی به پا کرده و وقتی به آن شکل جایزه می گیرد شما متوجه می شوید که چه انگیزه سیاسی پشت آن وجود دارد آن هم فیلمی که به لحاظ هنری قابلیت فنی بالایی ندارد. حال وظیفه ما است که دروغ پردازی ها و تحریفات آنها را برای مردم روشن کنیم.

این وکیل فرانسوی در ادامه اشاره ای هم به تاریخ انقلاب ایران داشت و در این‌باره گفت: حادثه‌ای هم که در اوایل انقلاب ایران اتفاق افتاد آنقدر هم قدیمی نیست که بخواهیم تاریخ را بشکافیم و کاملا دم دست است. اما با این همه آنها می خواهند بگویند فیلمشان بر اساس واقعیت ساخته شده است و بدین شکل قصد فریب افکار مردم ایران و سایر جهان را دارند.

کوتان‌پیر با اشاره به اینکه این یک جنگ رسانه ای است و باید در آن با قدرت وارد شویم تا بتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم، بیان کرد: ما با این کار می خواهیم حرکتی انجام دهیم که صهیونیستها دیگر نتوانند فیلم های تخریبی به این شکل بسازند.

وی در مورد اینکه چقدر به هدفمان نزدیک هستیم، گفت: دقیقا نمی توان گفت که می‌توانیم به هدفمان برسیم یا نه اما دست کم با این کار افکار عمومی به آگاهی در مورد تحریفات این فیلم دست پیدا می کنند و طی کردن پروسه قانونی پرونده شکایت از آرگو این امتیاز را دارد که دروغ‌‌پردازی ها برملا می شود.

این متخصص حقوق بین الملل در مورد شایعاتی که مبنی بر مسلمان شدن او درست کرده‌اند نیز گفت: من مسلمان نشده‌ام و همان کاتولیک هستم. اگرچه چندان به احکام کاتولیک عمل نمی کنم. البته طبیعی است که آنها من را حتی وکیلی تروریست بخوانند و بخواهند مرا تخریب کنند.

کوتان پیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برای پیشبرد این پرونده تا چه اندازه با تاریخ انقلاب ایران و سفارت آمریکا آشنا هستید با اشاره به اینکه من مورخ نیستم و شاهد اتفاقات تسخیر سفارت نبوده‌ام، اظهار کرد: اما در مقام یک وکیل در این زمینه مطالعه و تحقیقاتی داشته‌ام و اطلاعات اولیه‌ای به وسیله فیلم، کتاب و مقاله به دست آورده ام و در ادامه راه این پرونده نیز با بررسی دقیق‌تر بر تاریخ مسلط می شوم تا بتوانم با قدرت به کار خود ادامه دهم.

وی در پاسخ به دیگر پرسش مهر که منبع تحقیقات شما چیست؟ منبع تحقیقات خود را دولت ایران خواند و در پایان صحبتهایش گفت: اولین مرحله این است که می‌خواهیم تمامی افکار جهان را درمورد فیلم آرگو و این پرونده آگاه کنیم تا ذهن آنها نسبت به فیلم یاد شده و اندیشه صهیونیست‌ها روشن شود.

اما در ابتدای این نشست غلامرضا منتظمی مشاور بین المللی سازمان سینمایی ایران با اشاره به اینکه ایزابل کوتان پیر به خاطر عدالتخواهی و آزادی‌طلبی شخصی اش این پرونده را قبول کرده است گفت: این وکیل فرانسوی درمورد پذیرش وکالت این پرونده جسارت به خرج داده است چراکه صهیونیستها رحم ندارند و هر کس برعلیه آنها فعلی انجام دهد درهای جهنم را به روی او باز می کنند.

منتظمی در پایان صحبتهای خود در مورد چگونگی حضور ایزابل کوتان پیر در این پرونده اظهار کرد: سازمان سینمایی کشور از او به صورت رسمی دعوت کرد و او نیز پذیرفت که اتفاقا انعکاس خوبی هم در سایر رسانه های جهان داشته است.