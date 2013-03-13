اقدام دولت در جدايي طبس از يزد ستودني است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد ابراهيم مهاجريان ظهر چهارشنبه در شورای اداری طبس ضمن تشکر از اقدام بجای هیئت دولت، وزارت کشور، کارشناسان و استانداران یزد و خراسان جنوبی در خصوص ارتقا فرمانداری طبس به فرمانداری ویژه اظهار داشت: اقدام سنجیده و ارزشمند دولت ستودنی است و تصمیم الحاق طبس به خراسان جنوبی و ارتقا به فرمانداری ویژه را به طبسی ها تبریک میگویم.

وي عنوان كرد: شهرستان طبس دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی است که از مدتها قبل، استحقاق فرمانداری ویژه را داشت که با تحقق این نیاز به طور قطع رشد و شکوفایی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه طبس و بهبود خدمت‌ رسانی به مردم این شهرستان را بدنبال خواهد داشت.

امام جمعه طبس تاکید کرد: ارتقاء فرمانداری طبس به فرمانداری ویژه و الحاق به خراسان جنوبی مربوط به تشکیلات خاصی نیست بلکه این اقدام بر اساس کارشناسی دقیق و درست دولت صورت گرفته است.

طالبیان مقدم، فرماندار طبس نیز در اين جلسه اظهار داشت: موضوع انتزاع از یزد و الحاق به خراسان جنوبی و فرمانداری ویژه، موضوعی است که توسط دولت انجام شده و ما تابع اجرای قانون هستیم.

وی همچنین از شروع ثبت نام هزار واحد مسکن مهر در طبس خبر داد و افزود: امیدواریم واحدهای اضافه شده به مسکن مهر طبس به زودی اجرایی شود.

در ادامه جلسه ائمه جمعه شهرهای دیهوک و عشق آباد در سخنانی ضمن تشکر از دولت در خصوص ارتقا فرمانداری طبس به فرمانداری ویژه، از مردم همکاری، تعامل با مدیران را در جهت پیشرفت هر چه بیشتر شهرستان خواستار شدند.