زمينه حفظ و روانخوانی قرآن كريم در كشور فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهرچهارشنبه در مراسم تجليل از 100 نفر از برگزيدگان سی و پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم اوقاف و امور خيريه استان با اشاره به اين‌كه به فعاليت رساندن استعدادهای نهفته در وجود فرزندان از وظايف اصلی والدين محسوب می‌شود، افزود: اساتيد و مربيان نيز می‌توانند در اين زمينه تأثيرگذار باشند.



وی با بيان اينكه خداوند باری تعالی دارای دو تجلی ذاتی و حبی است ادامه داد: قرآن كريم در‌برگيرنده هدايت و سعادت انسان در دنيا و آخرت می‎باشد و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان به‌سوی كمال است.



نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه قرآن و عترت دو محور غيرقابل تفكيك در فعاليت‌های قرآنی است كه هر دو عنصر مكمل يكديگر هستند، افزود: چون قرآن كريم روش درست زيستن را به انسان می‌آموزد و برنامه‌ای را كه در‌بر‌گيرنده تمام ابعاد زندگی انسان و تضمين‌كننده سعادت فردی و اجتماعی و دنيوی و اخروی اوست، ارائه می‌دهد به ميزانی كه انسان آموزه‌ها و دستورهای قرآن را در زندگی به‌كار بندد، موفقيت كسب می‌کند اما هر اندازه از قرآن فاصله بگيرد، دچار خسارت و ضرر می‌شود.



حجت‌الاسلام خاتمی با بيان اين‌كه ما بايد زمينه حفظ قرآن را در كشور فراهم كنيم، افزود:‌ هدف از حفظ قرآن كريم، تدبر و هدف از تدبر، تفسير و هدف از تفسير فراهم كردن زمينه انس با قرآن و عمل به قرآن در زندگی است.



وی تأكيد كرد:‌ حفظ قرآن آثار فراوانی را به همراه دارد كه نخست ارتباط تنگاتنگ با قرآن كريم فراهم كرده و موجب پيدايش يك انس اوليه در انسان می‌شود و ديگر اين‌كه فرد وارد مباحث ترجمه و مفاهيم و تدبر می‌شود، همان‌طور كه مقام معظم رهبری فرمودند؛ حفظ مقدمه تدبر در قرآن است.



نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه زنجان افزود: به‌عنوان يك مسلمان بايد به‌گونه‌ای زندگی كنيم كه قرآن را حفظ شويم؛ چراكه برای حفظ دو روش وجود دارد برخی‌ها قرآن را حفظ می‌کنند و برخی‌ها قرآن را حفظ می‌شوند.



حجت الاسلام خاتمی افزود: آن چيزی كه باعث ايجاد عزت در انسان هم در دنيا و آخرت می‌شود و سعادت اخروی در گرو آن است، چنگ زدن به ريسمان الهی و قرآن كريم است



وی ادامه داد: بايد در خدمت قرآن كريم بوده و با چشيدن حلاوت قرآن و عمل به آن زمینه فرهنگ زندگی قرآنی را در جامعه ايجاد كنيم.

نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه زنجان ادامه داد: حضرت علی(ع) می‎فرمايد؛ هر كس قرآن را پيش روی خود قرار دهد، رهبر و پيشوای او به بهشت خواهد بود و هر كس آن را به پشت سر افكند طرد‌كننده و سوق‌دهنده‌ او به‌سوی جهنم خواهد بود.



حجت‌الاسلام خاتمی افزود: زندگی قرآنی بر اساس رعايت مقررات و عدالت و احسان و صفا و صميميت است و مردمی كه اين‌گونه زندگی كنند، دارای اطمينان خاطر و آسايش هستند و سعادت ابدی و جاودانه را در آغوش می‌گیرند.



وی افزود: قرآن مجيد هدايت‎گر و تربيت‌كننده افراد و جوامع بشری به‌سوی كمال و نيل به ارزش‌های اخلاقی و انسانی است.