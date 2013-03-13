هشدار جبهه عمل اردن درباره توطئه جدید رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، حزب جبهه عمل اسلامی شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین در اردن از دولت این کشور خواست که اقدام قوی در قبال تلاش رژیم صهیونیستی برای لغو عنوان آوارگان فلسطینی اتخاذ کند.

در بیانیه این حزب آمده است: اسرائیل می کوشد تعریف قانونی ویژه از عنوان آوارگان فلسطینی در سازمان ملل ارائه دهد و به کارگیری این عنوان برای فلسطینی هایی که رژیم صهیونیستی آن را در سال 1948 مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کرده است، از بین ببرد و مانع به کاری گیری این عنوان برای نوه های آوارگان فلسطینی شود.

از سوی دیگر مراد العضایله مسئول پرونده فلسطین در جبهه عمل اسلامی اردن ضمن هشدار درباره این تلاشهای رژیم صهیونیستی گفت: این حقی تاریخی و مقدس و یکی از اصول ملت فلسطین است که قابل دستکاری نیست و نسل به نسل منتقل می شود.

وی افزود: دولت اردن در این باره مسئولیت سنگین تری بر عهده دارد، زیرا بیش از نیمی از آوارگان فلسطینی در دنیا در اردن به سر می برند و این موضع رسمی و مردمی جدی اردنی ها برای شکست تلاشهای رژیم صهیونیستی در این زمینه را طلب می کند.

العضایله از اتحادیه عرب و سازمانهای حقوقی عربی و بین المللی خواست که در برابر تلاشهای خصمانه رژیم صهیونستی ایستادگی کنند.

وی تاکید کرد: آوارگان نیز نباید اجازه اجرای این توطئه جدید را بدهند.

شایان ذکر است رژیم صهیونیستی به تازگی تلاش جدیدی را در سازمان ملل آغاز کرده تا حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان را که از سوی این سازمان به رسمیت شناخته شده، لغو کند. تل‌آویو سعی دارد استفاده از عنوان "آوارگان فلسطینی" برای نسل جدید فلسطینی‌های ساکن در دیگر کشورها را از طریق سازمان ملل ممنوع کند تا با این شیوه حق بازگشت آوارگان به سرزمین پدری‌شان را از بین ببرد.