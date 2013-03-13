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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۳۱

برنامه تلویزیونی اسپانیایی فاش کرد:

آبراموویچ برای مورینیو ساعت 400 هزار یورویی خرید

آبراموویچ برای مورینیو ساعت 400 هزار یورویی خرید

رومن آبراموویچ با اهدای ساعتی 400 هزار یورویی به ژوزه مورینیو شایعه بازگشت این مربی پرتغالی به استمفوردبریج را قوت بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها شایعه بازگشت ژوزه مورینیو به لیگ برتر تیتر اصلی روزنامه های انگلیسی است و این مربی پرتغالی هم بارها اعلام کرده مقصد بعدی او مربیگری در انگلیس است. بازگشت به چلسی و جانشینی سرالکس فرگوسن در منچستریونایتد مقصدهای احتمالی مورینیو در انگلیس هستند اما به نظر می رسد چلسی نخستین گام را برای بازگرداندن آقای خاص به استمفوردبریج برداشته است.

به گفته برنامه تلویزیونی اسپانیایی پونتو پلوتا، رومن آبراموویچ مالک باشگاه چلسی اخیرا ساعتی با ارزش تقریبی 400 هزار یورو به مورینیو اهدا کرده است. این برنامه تلویزیونی همچنین اعلام کرد بازیکنان با سابقه چلسی از مذاکره باشگاه با مورینیو آگاه هستند و تقریبا اطمینان دارند مورینیو در پایان فصل جای رافا بنیتس سرمربی موقت این تیم را خواهد گرفت.

مورینیو گزینه محبوب هواداران چلسی است که این روزها به شدت از حضور رافا بنیتس روی نیمکت تیمشان ناراضی هستند. مورینیو در دوران حضور خود در چلسی 6 عنوان قهرمانی با آبی ها کسب کرد.

کد مطلب 2018296

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