با اين شرايط به اولين بازي پرسپوليس نمي رسم

مهرداد ميناوند هافبك چپ پاي پرسپوليس درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: پس ازپايان اردوي پرسپوليس درتركيه راهي امارات شدم تا مشكلات موجود براي صدوركارت بازيم را برطرف كنم، اما به دليل سفراعضاي هيات مديره الشباب به چند كشور اروپايي موفق به گرفتن اين كارت نشدم.

ميناوند افزود: قرار است عصرروزچهارشنبه مسوولان باشگاه الشباب با اعضاي هيات مديره اين باشگاه صحبت كنند تا وضعيت من سريعترمشخص شود.

وي افزود: اگرمسوولان الشباب درمورد ميزان بدهي شان به من به توافق برسند و پول مرا بدهند احتمالا مشكلي براي صدور كارت بازي وجود نخواهد داشت. اما اگراين مشكل برطرف نشود به احتمال بسيارفراوان در بازي اول پرسپوليس مقابل پگاه گيلان غايب خواهم بود.

مهرداد ميناوند به وضعيت حال حاضروآينده پرسپوليس اشاره كرد و گفت: با حضور بازيكنان بزرگ و يك مربي با دانش و توانمند اميدوارم پرسپوليس امسال به عنوان قهرماني مسابقات ليگ برتر دست يابد. ما بازيكنان خوبي داريم و اگر مسائل حاشيه اي ازاين تيم دورشود، مطمئن باشيد بدون هيچ مشكلي قهرمان ليگ خواهد شد.

هافبك چپ پاي پرسپوليس در پايان صحبت هايش به وضعيت جسماني اش اشاره كرد و گفت: من دراوج آمادگي بسرمي برم وآماده حضور در مسابقات هستم.