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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۴۳

مرشدی:

توسعه فرهنگی استان هرمزگان با تعامل هنرمندان و مسئولان میسر می شود

توسعه فرهنگی استان هرمزگان با تعامل هنرمندان و مسئولان میسر می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان گفت: آشنایی و حمایت استاندار با هنرمندان و اهالی فرهنگ، هنر و رسانه می تواند باعث ارتقاء سطح کمی و کیفی بخش های مختلف فرهنگ و هنر استان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی عصر چهارشنبه در جلسه دیدار اهالی فرهنگ و هنر استان با استاندار هرمزگان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، افزود: هنرمندان استان هرمزگان با توجه به استعدادهای خلاق و ظرفیت های مناسب نیازمند حمایت های همه جانبه و مستمر می باشند و مطمئن هستیم با توجه به نگاه خاص استاندار به این حوزه، حمایت های لازم صورت می پذیرد.

وی در ادامه به اقدام های انجام شده در حوزه فرهنگ و هنر استان پرداخت و اذعان داشت: طی دو ماهه اخیر از اکثر شهرستان استان بازدید به عمل آمد و از نزدیک پروژه های عمرانی مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفت و امیدواریم با تخصیص اعتبارات زمینه بهره برداری از آن ها فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: ایجاد نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی در سردشت بشاگرد، دیدار با خانواده معظم شهدای هنرمند، برگزاری جلسه مشترک با هنرمندان، انجمن های مختلف، اهالی رسانه و مطبوعات و ...، پی گیری مقدمات برگزاری جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس، کلنگ زنی سینما پنج بعدی و ... از مهم ترین اقدام هایی است که انجام و در حال پی گیری است.

وی در پایان به برنامه های در دست اقدام در حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: کمیسیون های مختلف جهت تدوین برنامه های مدون و کامل تشکیل شده است و تحقق توصیه های مقام معظم رهبری، ایجاد فضای فضای نشاط و شادابی و برنامه ریزی در مقابل جنگ نرم دشمنان از شاخص های مد نظر در برنامه ریزی ها است.

کد مطلب 2018300

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