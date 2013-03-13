به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ترحیم اولین سالگرد درگذشت پدر محمد رویانیان، افراسیاب رویانیان روز پنجشنبه در مسجد امام حسین (ع) قم برگزار می‌شود و تعدادی از معاونان، مدیران و ورزشکاران باشگاه پرسپولیس برای حضور در این مراسم راهی قم خواهند شد. مراسم اولین سالگرد درگذشت پدر گرامی محمد رویانیان روز پنجشنبه از ساعت 11 الی 14 در قم، میدان امام، خیابان کارگر، خیابان خیام، انتهای کوچه بیست و پنجم، مسجد امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.

همچنین مهدی واعظی مجری جوان برنامه های ورزشی تلویزیون و مدیر روابط عمومی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی در غم از دست دادن برادر جوانش به سوگ نشسته است. مراسم تشییع پیکر برادر این مجری جوان صبح فردا پنجشنبه از مقابل منزل آن مرحوم واقع در خیابان انقلاب، پیچ شمیران، خیابان صفی علیشاه، خیابان اعلایی، خیابان گودرزی، کوچه ثقفی پلاک 9 برگزار خواهد شد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این ضایعه را به مهدی واعظی و خانواده اش تسلیت می گوید.