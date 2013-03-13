تندباد استان اردبیل را درنوردید/ احتمال بارش برای چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع پدیده تندباد که از بامداد چهارشنبه در سطح این استان آغاز شده بود، در ساعهات میانی امروز بر شدت آن افزوده شد و هم اکنون وزش باد شدید در بسیاری از بخش های استان گزارش می شود.

رئیس تحقیقات و پیش بینی اداره هواشناسی استان اردبیل دقایقی پیش در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید تندباد طی امروز تاکید کرد: بیشترین سرعتی که تاکنون ثبت شده مربوط به شهرستان گرمی با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت بوده است.

رسول همتی سرعت وزش باد در اردبیل به عنوان مرکز استان را 65 کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و متذکر شد: وزش باد شدید در بیشتر شهرستانهای مرکزی استان و مناطق جنوبی گزارش می شود.

وی با اشاره به پیش بینی هوای استان طی ساعات و روزهای آینده یادآور شد: روند افزایش دما را توام با وزش باد گرم تا روز جمعه در استان پیش بینی می کنیم، اما برای هفته آینده بررسیهای پیش یابی بیانگر ورود سامانه بارشی به استان و سطح کشور است.

پیش بینی بارشها از دوشنبه آینده

رئیس تحقیقات و پیش بینی اداره هواشناسی استان با بیان اینکه میزان بارشها برای هفته آینده هنوز به طور کامل بررسی نشده است، ادامه داد: اما پیش بینی می شود که بارش ها از روز دوشنبه آغاز شود.

وی بیشتر مناطق استان اردبیل متاثر از این بارشه ها عنوان کرد و با بیان اینکه بخش عمده ای از بارشه ها به صورت باران خواهد بود، عنوان کرد: در مناطق سردسیر و کوهستانی بارشها به صورت برف پیش بینی می شود.

همتی بیشتر بارشهای هفته آینده را در مناطق مرکزی و جنوبی عنوان کرد و افزود: این سامانه تا روز سه شنبه منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد اما برای پیش بینی روزهای اول عید باید این نقشه ها به صورت دقیق بررسی شود.

به گفته وی در شمال استان اردبیل نیز بارش های قابل توجهی را شاهد خواهیم بود که البته غالب بارشه ها به صورت باران خواهد بود.