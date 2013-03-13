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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

آیین اختتامیه دومین جشنواره جایزه ادبی تبریز برگزار شد

آیین اختتامیه دومین جشنواره جایزه ادبی تبریز برگزار شد

تبریز- خبرگزاری مهر: آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر دومین جشنواره جایزه ادبی تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد برگزاری جایزه ادبی تبریز عصر چهارشنبه در مجتمع سینمایی تبریز در این مراسم اظهار داشت: فعالیت ستاد برگزاری دومین جایزه ادبی تبریز از آبان ماه آغاز شد و پس از اعلام فراخوان و انتشار پوسترهای جایزه، استقبال علاقه مندان به اوج خود رسید.

رضا علوی  افزود: در این مدت در بخش شعر 232 شرکت کننده شامل 86 خانم و 195 آقا، 770 قطعه شعر  که 625 قطعه آن به زبان فارسی و 145 اثر به زبان ترکی بود را برای دبیرخانه ارسال نمودند.

وی با اشاره به رعایت عدالت در داوری های اولیه و نهایی گفت: برای رفع هرگونه شائبه ای آثار به شکل کد بندی شده در اختیار داوران قرار گرفته است و تا هنگام برگزاری مراسم، هیچ کس از هویت نویسندگان آثار برتر جایزه اطلاعی ندارد.

علوی همچنین گفت: ارسال 54 اثر داستانی به زبان ترکی حادثه مهمی است که شاهد تحولات ادبی در شهر تبریز خواهیم بود.

شعر در طول تاريخ موجب بيداري و آگاهي مردم شده است

دبیر علمی و اجرایی دومین جایزه ادبی تبریز در حاشیه این مراسم گفت: شعر و ادبیات اصیل در طول تاریخ هر جامعه ای باعث بیداری و آگاهی مردم شده است.

وی افزود: هنر از انسان ظهور یافته است پس بایستی در ارتباط با وی معنا شود.

وی همچنین درمورد دومین جشنواره جایزه ادبی تبریز گفت: این جشنواره با هدف ارتقای ادبیات غنی فارسی و ترکی و ایجاد بستر مناسب برای تولید آثار جوانان برگزار شد.

مهرنگ با ابراز خرسندی از استقبال شاعران و نویسندگان از نقاط دور و نزدیک کشور در این حرکت فرهنگی، ابراز امیدواری نمود، استمرار چنین برنامه هایی موجب افزایش سطح همکاری و انگیزه هنرمندان رشته های مختلف ادبی شود.

کد مطلب 2018305

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