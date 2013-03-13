آیین اختتامیه دومین جشنواره جایزه ادبی تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد برگزاری جایزه ادبی تبریز عصر چهارشنبه در مجتمع سینمایی تبریز در این مراسم اظهار داشت: فعالیت ستاد برگزاری دومین جایزه ادبی تبریز از آبان ماه آغاز شد و پس از اعلام فراخوان و انتشار پوسترهای جایزه، استقبال علاقه مندان به اوج خود رسید.

رضا علوی افزود: در این مدت در بخش شعر 232 شرکت کننده شامل 86 خانم و 195 آقا، 770 قطعه شعر که 625 قطعه آن به زبان فارسی و 145 اثر به زبان ترکی بود را برای دبیرخانه ارسال نمودند.

وی با اشاره به رعایت عدالت در داوری های اولیه و نهایی گفت: برای رفع هرگونه شائبه ای آثار به شکل کد بندی شده در اختیار داوران قرار گرفته است و تا هنگام برگزاری مراسم، هیچ کس از هویت نویسندگان آثار برتر جایزه اطلاعی ندارد.

علوی همچنین گفت: ارسال 54 اثر داستانی به زبان ترکی حادثه مهمی است که شاهد تحولات ادبی در شهر تبریز خواهیم بود.

شعر در طول تاريخ موجب بيداري و آگاهي مردم شده است

دبیر علمی و اجرایی دومین جایزه ادبی تبریز در حاشیه این مراسم گفت: شعر و ادبیات اصیل در طول تاریخ هر جامعه ای باعث بیداری و آگاهی مردم شده است.

وی افزود: هنر از انسان ظهور یافته است پس بایستی در ارتباط با وی معنا شود.

وی همچنین درمورد دومین جشنواره جایزه ادبی تبریز گفت: این جشنواره با هدف ارتقای ادبیات غنی فارسی و ترکی و ایجاد بستر مناسب برای تولید آثار جوانان برگزار شد.

مهرنگ با ابراز خرسندی از استقبال شاعران و نویسندگان از نقاط دور و نزدیک کشور در این حرکت فرهنگی، ابراز امیدواری نمود، استمرار چنین برنامه هایی موجب افزایش سطح همکاری و انگیزه هنرمندان رشته های مختلف ادبی شود.