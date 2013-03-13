اجرای پنج هزارطرح توسعه کشاورزی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه دربیست و چهارمین جلسه کارگروه توسعه کشاورزی استان اظهار داشت: هفت هزار و 419 طرح در این کارگروه برای توسعه کشاورزی شهرستانهای استان در جهاد کشاورزی و بانک عامل برای اجرا مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت.

وی با اشاره به تسهیلات اختصاص یافته دولت برای توسعه کشاورزی سال 90 استان، افزود: بیش از 186 میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی و دیگر بانکهای تعیین شده برای طرح های کشاورزی در نظر گرفته شده است.

استاندار مازندران یادآور شد: تاکنون صاحبان چهار هزار و 330 طرح با عقد قرارداد بانک عامل توانسته بالغ بر 119 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.

طاهایی افزود: از مجموع اعتبار تخصیص یافته، بالغ بر 146 میلیارد تومان توسط بانک کشاورزی و بیش از 396 میلیارد تومان از سوی صندوق حمایت با عاملیت بانک سپه پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش مکانیزاسیون ، شیلات و آبزیان بیشترین میزان اعتبار این تسهیلات را به خود اختصاص داد، تصریح کرد:زراعت،باغداری،دام،طیور، زنبورداری،گلخانه وآبوخاک نیز جزو بخش های است که از تسهیلات توسعه ای استفاده کردند.

طاهایی گفت: شهرستانهای جویبار، بابلسر و آمل در عقد قرار داد با بانک عامل بیشترین درصد را در بین 20 شهرستان استان به خود اختصاص دادند.

وی بیان داشت: از محل اعتبارات سال 91 میزان 123 میلیارد تومان به استان تخصیص یافت که با عاملیت چهار بانک سپه، صادرات، توسعه تعاون و رفاه که با همکای دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی مازندران تا سقف 30 درصد طرحها به تعداد 170 طرح به بانکها ارسال که در حال بررسی و تصویب قرار دارد.

استان مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.