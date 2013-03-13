مردم در انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا جدیت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی عصر چهارشنبه در نشست اعضای شورای اسلامی مازندران در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی استانداری با اشاره به اینکه برای پیشرفت شهر های استان نیاز به وحدت و همدلی مسئولان است،گفت: خوشبختانه این وحدت و همدلی بین فرماندار مرکز استان، نمایندگان مجلس و شورای شهر برای اعتلای شهر ساری صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه انتخاب مردم در دوره شورای سوم مطلوب بوده است، گفت: مردم در انتخابات شورای اسلامی دوره چهارم جدیت بیشتری داشته باشند.

نقیبی با بیان اینکه مازندران به عنوان عقب مانده ترین استان کشور محسوب می شود،گفت: تعامل و همکاری بین مسئولان یکی از فاکتورهای بیشتر استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه مازندران به عنوان قطب صنعت گردشگری در کشور مطرح است،گفت: هیچ امکاناتی برای استفاده گردشگران در استان ایجاد نکرده و گردشگران برای جنگل و دریا به این استان سفر می کنند.

نقیبی با اشاره به اینکه قدرت شورای شهر بیشتر از نماینده مجلس است،گفت : باید با اتحادو همدلی بین نمایندگان مجلس و اعضای شواری شهر مازندران را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

مازندران دارای بیش از 55 شهر و سه میلیون نفر جمعیت است.