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۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۲۴

پیشنهاد نوروزی هنرمندان به مردم

فیلم‌ها و کتاب‌های من را ببینید و بخوانید/ آرزوی صبر برای مردم

فیلم‌ها و کتاب‌های من را ببینید و بخوانید/ آرزوی صبر برای مردم

داریوش مهرجویی به مردم ایران پیشنهاد کرد در ایام نوروز فیلم‌ها و کتاب‌های وی را ببینند و بخوانند.

داریوش مهرجویی کارگردان پیشکسوت سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مطالعه کتاب و دیدن فیلم‌های سینمایی می‌تواند بهترین تفریح برای مردم ایران در تعطیلات نوروز باشد، گفت: مردم می‌توانند فیلم‌های من را ببینند و کتاب‌هایم را بخوانند.

وی با اشاره به اینکه در چنین وضعیتی باید تبلیغ آثار خود را بکند، ادامه داد: کتاب‌هایی چون "خرابات مغان"، "به خاطر یک فیلم بلند لعنتی" که دو رمانم هستند و "جهان هولوگرافیک" اثر مایکل تالبوت، "نمایشنامه‌های غرب واقعی و طفل مدفون" اثر سام شپارد، "آوازه‌خان طاس و ترس" اثر اوژن یونسکو از ترجمه‌هایم را بخوانید.

مهرجویی در پایان با آرزوی شادی برای مردم ایران در سال جدید، گفت: آرزو می‌کنم مردم ایران در سال آینده صبور باشند و خوش بگذرانند.

کد مطلب 2018317

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