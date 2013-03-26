داریوش مهرجویی کارگردان پیشکسوت سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مطالعه کتاب و دیدن فیلمهای سینمایی میتواند بهترین تفریح برای مردم ایران در تعطیلات نوروز باشد، گفت: مردم میتوانند فیلمهای من را ببینند و کتابهایم را بخوانند.
وی با اشاره به اینکه در چنین وضعیتی باید تبلیغ آثار خود را بکند، ادامه داد: کتابهایی چون "خرابات مغان"، "به خاطر یک فیلم بلند لعنتی" که دو رمانم هستند و "جهان هولوگرافیک" اثر مایکل تالبوت، "نمایشنامههای غرب واقعی و طفل مدفون" اثر سام شپارد، "آوازهخان طاس و ترس" اثر اوژن یونسکو از ترجمههایم را بخوانید.
مهرجویی در پایان با آرزوی شادی برای مردم ایران در سال جدید، گفت: آرزو میکنم مردم ایران در سال آینده صبور باشند و خوش بگذرانند.
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