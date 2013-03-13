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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

همایش امر به معروف و نهی از منکر در اردکان برگزار شد

همایش امر به معروف و نهی از منکر در اردکان برگزار شد

اردكان - خبرگزاري مهر: همایش امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عمیه امام صادق (ع) اردکان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظهر چهارشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر در حوزه علمیه امام صادق (ع) اردکان، ترویج اسلام متحجرانه و طالبانی، اسلام آمریکایی و اسلام بدلی لیبرالی را از جمله تهدیدات دشمن در جهان اسلام دانست.

آيت الله عليرضا اعرافي افزود: دشمنان با برانگیختن احساسات ناسیونالیستی مسلمانان، ممانعت از شکل گیری علم، دانش و فناوری در کشورهای اسلامی، ایجاد اختلاف بین سنی و شیعه، تجزیه کشورهای اسلامی، رواج اسلام هراسی و ریشه کن کردن اخلاق و ارزش ها سعی دارد اسلام و انقلاب اسلامی را تضعیف کنند.

وی احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مهمترین راه های مقابله با این تهدیدات عنوان کرد و افزود: مراکز علمی و حوزوی در خط مقدم مبارزه و مقابله با توطئه های شوم دشمنان قرار دارند و باید برای خنثی کردن این تهدیدات و حفظ اسلام ناب محمدی کمر همت ببندند.

کد مطلب 2018325

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