صدور اسناد بیش از دو هزار هکتار اراضی ملی شمیرانات به نام دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس وحیدنیا افزود: این اراضی در پلاک ثبتی 69 اصلی موسوم به درکه واقع که از نظر زیست محیطی و ارزش افزوده زمین دارای ارزش بسیار بالایی هستند.

وی عنوان داشت: این اقدام در قالب وظایف محوله و احراز مالکیت دولت بر روی عرصه های ملی صورت گرفته که به لحاظ احقاق حق و دفاع به موقع در محاکم قضایی اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است .

وحیدنیا ادامه داد: با سنددار شدن اراضی ملی شاهد کاهش تصرفات و تخلفات نسبت به این اراضی هستیم، چراکه وقتی اراضی ملی سند مالکیت به نام دولت داشته باشد در صورت تجاوز و تصرف به این اراضی قابلیت دفاع بشدت افزایش می یابد.

وی گفت: این اقدام راهکار مناسب قانونی برای مبارزه با پدیده زمین خواری و جلوگیری از تخریب و تصرف این اراضی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات اضافه کرد: از میزان 135 هزار هکتار اراضی ملی حوزه این شهرستان تا کنون برای بیش از 131 هزار هکتار سند مالکیت به نام دولت با همکاری اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان شمیرانات و حمایتهای دستگاه های دولتی به ویژه فرمانداری شهرستان صادر شده و برای مابقی این اراضی این اقدام در دستور کار قرار دارد .

مراسم تودیع و معارفه سرپرست امور آبفا شهرستان ورامین برگزار شد

طی مراسمی در محدوده شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران سرپرست جدید امور آب و فاضلاب شهرستان ورامین معرفی و مشغول به کار شد.

منصور جنتی مدیرعامل این شرکت با صدور حکمی "حمید رضا زارع کاشانی" مدیر سابق آبفا پاکدشت را به عنوان سرپرست جدید آبفا شهرستان ورامین منصوب کرد.

در آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید آبفا ورامین که با حضور معاونان شرکت و مدیران ستادی برگزارشد، از خدمات و عملکرد مدیریت قبلی این امور آقای سید عزت الله موسوی تقدیر به عمل آمد.

مراسم "جشنها و شادیهای سرزمین من" در شهرری برگزار شد

به منظور آشنایی کودکان با آیین و رسوم ایران باستان مراسم "جشنها و شادیهای سرزمین من" در خانه فرهنگ دولت آباد برگزار شد.

مدیر خانه فرهنگ دولت آباد در این مراسم گفت: در این جشن نوآموزان با نمایش خیمه شب بازی مبارک که یکی از قدیمی ترین نمایشهای عروسکی ایران باستان است، آشنا شدند و حسین ربیعی حرفه ای ترین خیمه شب باز ایران نمایش عروسکی مبارک را برای کودکان اجرا کرد.

حسن حقانی افزود: اجرای نمایش هفت سین از برنامه های دیگر این جشن است که کودکان از طریق این نمایش، نماد ها و نشانه های سین ها را که هر کدام در زندگی ایرانیها مظهر یک نکته اخلاقی است را می آموزند.

گفتنی است، "جشنها و شادیهای سرزمین من" توسط خانه فرهنگ دولت آباد با همکاری خانه فرهنگ شیخ صدوق(ره) در سالن اجتماعات شیخ صدوق(ره) واقع در فلکه اول دولت آباد بوستان مهران برگزارشد.

آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید آبفا پاکدشت برگزار شد

طی مراسمی که با حضور فرماندار و معاونان وی، شهردار و اعضای شورای شهر شهرستان پاکدشت و همچنین معاونان شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران برگزار شد، سرپرست جدید آبفا شهرستان پاکدشت معرفی شد.

منصور جنتی مدیرعامل این شرکت طی صدور حکمی "علی ولی بغدادی" را به عنوان سرپرست امور آب وفاضلاب شهرستان پاکدشت منصوب کرد.

درجلسه تودیع و معارفه ای که به همین منظور برگزار شد، فرماندار شهرستان پاکدشت طی سخنانی ضمن ابراز رضایت و قدردانی از عملکرد مدیریت قبلی آبفا این شهرستان "حمید رضا زارع کاشانی"، خواستار ادامه و پیگیری اقدامات انجام شده از سوی سرپرست جدید و ارتقای کیفیت خدمات رسانی و آبرسانی به شهروندان شد.