طرح نوروزی دستگاه های امدادرسان در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که روز چهارشنبه با حضور فرمانده پلیس راه و مدیران دستگاههای امدادرسان در محل عوارضی پلیس راه قزوین برگزار شد نیروهای پلیس راه و دستگاههای امدارسان نوروزی استان برای ساماندهی ترافیک جاده ای، خدمت رسانی به مسافران نوروزی و امدادرسانی به مصدومان حوادث جاده ای عازم محورهای استان مستقر شدند.



سرهنگ مظفر حسینی فرمانده پلیس راه استان در این باره گفت: طرح نوروزی به صورت مشترک بین پلیس راه، سازمان راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، ستاد بحران، جمعیت هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، راهوران محله، امداد خودروها از 23 اسفند ماه شروع شده و تا پایان 16 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.



وی افزود: در این طرح پلیس راه علاوه بر هماهنگی و پشتیبانی کلانتری ها و پاسگاهها با بیش از90 تیم پلیسی مجهز به تجهیزات کنترل ترافیک شرکت دارد.



سرهنگ حسینی از خانواده ها و رانندگان خواست در هنگام سفر قوانین راهنمایی و رانندگی را کاملا رعایت کنند و از سرعت و سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ خودداری کرده و کمربند ایمنی را ببندند و در طول سفر از هر عملی که موجب اختلال در تمرکز راننده می شود خودداری کنند.



همچنین 65 دستگاه نیسان سبک کش، پنج دستگاه جرثقیل، 15 دستگاه جرثقیل سبک و دو دستگاه گشت و بازرسی امداد خودرو در این طرح مشارکت کرده اند.



شهروندان می توانند با شماره تلفن چهار رقمی 02812599 تماس بگیرند و شماره تلفن 0216422 امداد خودروی ویژه کشوری نیز به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات امدادی به هموطنان است و خدمات با 15 درصد تخفیف به مسافران ارائه می شود.