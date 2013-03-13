تمامی مددجویان دارای پرونده شخصیتی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سيدمحمدابراهيمي در این باره گفت: تشکیل پرونده شخصیتی برای مددجویانی که وارد زندان می شوند ضروری است و با این کار مددکاران و مسئولان در برنامه ریزی و اجراي برنامه های اصلاحی و تربیتی موفق تر خواهند بود.



وی گفت: شناخت شخصیت افراد حاضر در زندان موجب می شود تا با بکارگیری روشهای صحیح نسبت به تغيير سبك زندگي آنها اقدام شود.

این مسئول تصریح کرد: در بدو ورود به زندان افراد دارای رفتاری پرتنش و استرس زا هستند و در پاره ای از مواقع به بروز رفتارهاي خارج از زندان ادامه می دهند که این موضوع باید در پرونده شخصیتی آنان ثبت شود تا با مشاوره و ارئه خدمات مددکاری بتوان فشار روانی آنان را کاهش داد و زمینه های بازپروری را فراهم کرد.



ابراهیمی به اهمیت تشکیل پرونده در افراد معتاد اشاره کرد و افزود: باید در نظر داشت فرد معتاد دارای تنش هاي رواني بیشتری است و از نظر شخصیتی گاهی اوقات با افراد سالم تفاوت دارد و در بعضی از آنها عقاید و باورهای غلط موجب شده از واقعیتهاي اجتماعي دور باشند و باشخصیتي کاذب به آسیبها گرايش داشته باشند.



وی یادآورشد: مددکاران، مشاوران و سایر مسئولان بازپروری باید پرونده شخصیتی این افراد را به صورت دقیق مطالعه کرده و تا حد ممکن برنامه های کاربردی را براساس آن تدوین و اجرایی کنند.