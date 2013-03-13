  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

تمامی مددجویان دارای پرونده شخصیتی می شوند

تمامی مددجویان دارای پرونده شخصیتی می شوند

بوئین زهرا: خبرگزاری مهر: رئیس اردوگاه كاردرماني وحرفه آموزي آراسنج از تشکیل پرونده شخصیتی برای مددجویان در هنگام ورود به زندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سيدمحمدابراهيمي در این باره گفت: تشکیل  پرونده شخصیتی برای مددجویانی که وارد زندان می شوند ضروری است و با این کار مددکاران و مسئولان در برنامه ریزی و اجراي برنامه های اصلاحی و تربیتی موفق تر خواهند بود.

وی گفت: شناخت شخصیت افراد حاضر در زندان موجب می شود تا با بکارگیری روشهای صحیح نسبت به تغيير سبك زندگي آنها اقدام شود.

این مسئول تصریح کرد: در بدو ورود به زندان افراد دارای رفتاری پرتنش و استرس زا هستند و در پاره ای از مواقع به بروز رفتارهاي خارج از زندان ادامه می دهند که این موضوع باید در پرونده شخصیتی آنان ثبت شود تا با مشاوره و ارئه خدمات مددکاری بتوان فشار روانی آنان را کاهش داد و زمینه های بازپروری را فراهم کرد.

ابراهیمی به اهمیت تشکیل پرونده در افراد معتاد اشاره کرد و افزود: باید در نظر داشت فرد معتاد دارای تنش هاي رواني بیشتری است و از نظر شخصیتی گاهی اوقات با افراد سالم تفاوت دارد و در بعضی از آنها عقاید و باورهای غلط موجب شده از واقعیتهاي اجتماعي دور باشند و باشخصیتي کاذب به آسیبها گرايش داشته باشند.

وی یادآورشد: مددکاران، مشاوران و سایر مسئولان بازپروری باید پرونده شخصیتی این افراد را به صورت دقیق مطالعه کرده و تا حد ممکن برنامه های کاربردی را براساس آن تدوین و اجرایی کنند.

کد مطلب 2018341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها