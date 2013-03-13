به گزارش خبرنگار مهر، سيد ناصر امامي ميبدي، ظهر چهارشنبه در نشستي خبري در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر كم فروغ بودن هنرستان سوره در استان يزد اظهار داشت: مديريت اين هنرستانها با سيستم قديمي اداره مي شود و به شكلي بايد اصلاح و بازنگري شود.

وي افزود: اين دبيرستان در زمره دبيرستانهاي غير انتفاعي است و بايد براي تبليغ و جذب مخاطب تبليغ كند.

امامي ميبدي با بيان اينكه 61 هنرآموز اكنون در اين دبيرستان در دو بخش دخترانه و پسرانه مشغول به فعاليت هستند، عنوان كرد: با توجه به امكانات خوبي كه در اين هنرستانها فراهم است، اميدواريم بتوانيم با تغيير و اصلاح مديريتي، هنرستانهاي فعالتري در سطح استان داشته باشيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود از راه اندازی سامانه هوشمند پیام کوتاه مرکز اطلاع رسانی هنرمندان یزد با عنوان "ماه یزد" از سوي حوزه هنري استان يزد خبر داد و اظهار داشت: هنرمندان از طريق شماره 10003516231400 از مهمترین اخبار فرهنگی هنری استان و کشور مطلع می شوند.

امامي ميبدي عنوان كرد: هنرمندانی که تمایل به عضویت در این سامانه را دارند، بر اساس رشته هنری خود می توانند هر کدام از کلمات، خبر، نگارخانه، آموزش، فناوری، پایداری، انیمیشن، گرافیک، کاریکاتور، نگارگری، نقاشی، خوشنویسی، عکس، داستان، شعر، موسیقی، تئاتر، تجسمی، سینما و ... را از طریق پیامک به شماره 10003516231400 ارسال کنند تا به طور هوشمند پیام عضویت خود را دریافت کرده و از مهمترین اخبار و رویدادهای فرهنگی هنری کشور و استان یزد در رشته های مدنظر خود مطلع شوند.

وي اظهار اميدواري كرد: با استفاده از اين سامانه امكان ايجاد بانك اطلاعاتي جامعي از هنرمندان حوزه هنري استان يزد فراهم شود.

امامي ميبدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نياز استان يزد به سينما عنوان كرد: در حال حاضر حوزه هنري در سطح كشور 92 سينما دارد كه سهم استان يزد از اين ميزان صفر است.

وي از مسئولان حوزه هنري كشور، خواستار فراهم كردن امكانات و بودجه براي احداث سينما با مالكيت حوزه هنري در استان يزد شد.

امامي ميبدي افزود: با شهرداران شهرهاي مختلف استان به ويژه شهرهاي مراكز شهرستان‌ها، مكاتبات و مذاكراتي براي احداث سينما انجام شده و تاكنون با چهار شهرستان به توافق رسيده‌ ايم.

وي ادامه داد: در اين چهار شهر، شرايط براي تامين زمين فراهم است و در صورت تامين اعتبار، سينماي حوزه هنري احداث خواهد شد.