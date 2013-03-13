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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۲۸

یک چهارم نهایی جام حذفی انگلیس؛

تاریخ تکرار دیدار چلسی و منچستریونایتد اعلام شد

تاریخ تکرار دیدار چلسی و منچستریونایتد اعلام شد

اتحادیه فوتبال انگلیس تاریخ دیدار تکراری منچستریونایتد و چلسی در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم که یکشنبه در ورزشگاه اولدترافورد به تساوی 2 بر 2 دست یافتند روز 12 فروردین 1392 ساعت 16 به وقت تهران در استمفوردبریج بار دیگر به مصاف هم خواهند رفت. بازی چلسی در لیگ اروپا و رقابتهای مقدماتی جام جهانی باعث شده بود تعیین دیدار مقابل یونایتد کمی به مشکل بخورد. برنده این دیدار در مرحله نیمه نهایی در ورزشگاه اتحاد به مصاف منچسترسیتی خواهد رفت.

بازی چلسی مقابل ساوتهمپتون در لیگ برتر که قرار بود یکشنبه 11 فروردین برگزار شود یک روز به جلو آمد تا آبی ها فرصت لازم برای ریکاوری و رویارویی بامنچستریونایتد را داشته باشند.

کد مطلب 2018349

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