اجرای طرح آرامش بهاری در 313 بقعه استان اصفهان در ایام نوروز/ هیچ کاندیداتوری حق استفاده از بقاع متبرکه را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین اژدری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه‌ی استان، بیان داشت: سال سومی است که طرح آرامش بهاری قرار است در ایام نوروز در اوقاف اصفهان اجرا شود و زمان اجرای این طرح نیز از 27 اسفندماه تا 17 فروردین‌ماه سال جاری است.



وی تصریح کرد: هدف این طرح پذیرایی و ایجاد فضای معنوی توام با شور و نشاط مهمانان نوروزی است که به اصفهان می‌آیند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به تعدادی از برنامه‌های مورد نظر در طرح آرامش بهاری اشاره و تصریح کرد اسکان موقت در ۱۳۰ بقعه، برپایی ایستگاه صلواتی در ۱۶۰ بقعه، اجرای مراسم تحویل سال در ۳۰۱ بقعه‌ی متبرکه، مشاوره و پاسخگویی به سوالات در ۱۰۲ بقعه، سخنرانی در ۱۷۸ بقعه، برپایی نمایشگاه محصولات فرهنگی در ۸۴ بقعه، سلسله مباحث نمایشگاهی در ۱۹۷ بقعه و پرداختن به موضوع عفاف و حجاب در ۱۶۳ بقعه‌ی متبرکه‌ی استان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است.



حجت‌الاسلام اژدری با اشاره به خیمه‌های معرفت افزود: خیمه‌های معرفت در ۲۹ بقعه‌ی متبرکه‌ی استان، با ۶ غرفه و ۶ روحانی در چارچوب غرفه‌های مشاوره‌ خانواده، کلیپ‌های چند دقیقه‌ای مذهبی، غرفه‌ی کودک، محصولات فرهنگی، محصولات چند رسانه‌ای و سلسله مباحث نمایشگاهی برپا می‌شود.



وی با اشاره به اینکه در مدت تعطیلات نوروز ۹۲، تعداد ۲۹۰ مبلغ روحانی در بقاع متبرکه فعالیت خواهند کرد، ادامه داد: تهیه‌ سرویس ایاب و ذهاب در محل‌های اسکان مسافران، تامین امنیت بقاع با همکاری نیروی انتظامی، تهیه‌ هفت‌سین قرآنی، عطرافشانی گلزار شهدا در زمان تحویل سال ۹۲، پرداختن به بحث توریسم از دیگر برنامه‌های این طرح است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: از آنجایی‌که پنجمین روز از نوروز، با شهادت حضرت فاطمه (س) مصادف شده است لذا از روز چهارم فروردین، بقاع متبرکه را سیاه‌پوش خواهیم کرد.



وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز سال قبل، ۵ میلیون زائر در بقاع متبرکه‌ی استان اصفهان حضور یافتند، تاکید کرد: پخش دعای آل یاسین، ندبه و کمیل، برگزاری مسابقات فرهنگی و مسابقه‌ی کتابخوانی با موضوع آرامش بهاری و توزیع رایگان کتاب مرتبط با آن از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای نوروز امسال است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه کرد: بنابر تاکید آقای محمدی، نماینده‌ ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف کشور، هیچ کاندیداتوری حق استفاده از بقاع متبرکه و ظرفیت‌های آن را برای مقاصد سیاسی خود ندارد و به هیچ وجه بقاع متبرکه محل میتینگ‌های سیاسی نیست.

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وی با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد از بیمارستان‌های استان اصفهان موقوفه هستند، افزود: در استان اصفهان ۱۲ هزار موقوفه و بیش از ۷۰۰ متولی وجود دارد.



اژدری ادامه داد: اوقاف یک سامانه‌ جامع دارد که تمام نذورات مردم که در داخل ضریح ریخته می‌شود، بلافاصله پس از شمارش به این سامانه وارد می‌شود.



وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۵ میلیارد تومان وام به بقاع متبرکه پرداخت شده است، گفت: ریالی از نذورات مردمی، خارج از نیّات واقف هزینه نمی‌شود.

