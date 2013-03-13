لزوم احیای طب سنتی/ طب سوزنی با فرهنگ ما سازگار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر ولایتی عصر چهارشنبه در جمع جامعه پزشکی استان بوشهر در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: متاسفانه در پزشکی امروز ما ارتباط بین جسم و روح بررسی نمی‌شود و پزشکان تنها بر اساس علائم جسمی به معاینه و تشخیص بیماری فرد می‌پردازند.

وی به تشخیص بیماری‌ها در گذشته بر اساس طب سنتی اشاره کرد و بیان داشت: در گذشته به مزاج توجه بیشتری صورت می‌گرفت ولی در طب جدید چنین تعابیری نداریم که جایگزین مزاج فرد شده باشد و فرد بر اساس آن بررسی شود.

مشاور مقام معظم رهبری تصریح کرد: باید تعریف مزاج را به روز کنیم و احیای طب سنتی باید با حذف زوائد و مدنظر قرار دادن فواید آن دوباره احیا شود.

وی به وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: برخی دانشکده‌های پزشکی دانشجو را تعلیم و تربیت می‌دهند و دانشجو یک پزشک عمومی می‌شود و برخی نیز پزشک متخصص می‌شوند ولی تعریف لازم برای شغل آنها در نظر گرفته نمی‌شود.

ولایتی ارتباط پزشک خانواده با فرد بیمار را به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره شبکه پزشکی دانست و افزود: این اتصال به دیگر حلقه‌ها به خوبی تبیین نشده است و شاید لازم باشد که در مجلس کاری برای ان صورت بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه طب سوزنی با مزاج مردم ایران سازگاری ندارد، تصریح کرد: طب سوزنی با فرهنگ ما نمی‌خواند و طب ما طب سنتی است و مبنایی است که باید روی آن کار کرد و با مطالعه و تحقیق آن را به روز کرد.

رئیس انجمن پیوند اعضای ایران اضافه کرد: دانشجویان پزشکی در ایران افراد مستعد کشور هستند ولی در برخی موارد بلاتکلیف هستند و باید بدانیم چه کسی را برای پزشکی تعلیم می‌دهیم و هدیت افراد به سوی تخصص‌ها و فوق‌تخصص‌ها به صورت هدفمند باشد چرا که در بسیاری از موارد دچار کمبود هستیم.

وی اضافه کرد: کشورهای همسایه حساب ویژه‌ای روی دانش و تخصص پزشکان ایرانی و داروهای ما باز کرده‌اند و می‌توان با اساتفاده از این ظرفیت‌ها یک منطقه آزاد پزشکی در خلیج‌فارس برای هدایت بیماران ایجاد کرد.

دکتر ولایتی ادامه داد: دانش پزشکی برای حفظ سلامتی و درمان افراد است که البته باید تکیه آن بر حفظ سلامتی افراد باشد و باید برای هر فرد یک پرونده سلامت تشکیل شود. شبکه سلامت برای همه مردم ایران و در همه گروه‌های سنی تشکیل شود و اینگونه نباشد که فقط در سنین طفولیت مراقبت‌های پزشکی انجام شود و پس از سن خاصی این مراقبت‌ها رها شود.

وی در ادامه بر لزوم توجه بیشتر به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی تاکید کرد و افزود: باید تلاش کنیم که آموزش و درمان بر اساس تحقیقات باشد و بتوانیم از این طریق به نتایج مطلوب دست یابیم.