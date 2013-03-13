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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۵۷

اورنگی خبر داد:

توسعه گیاهان دارویی با مدیریت پایدار مراتع/احیای جنگلهای زاگرس طی پنج سال

توسعه گیاهان دارویی با مدیریت پایدار مراتع/احیای جنگلهای زاگرس طی پنج سال

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از اجرای برنامه مدیریت پایدار برای جنگلها و مراتع کشور طی برنامه ای پنج ساله خبر داد و گفت: احیای جنگلها و تجدیدنظر در بهره برداری از مراتع در این برنامه های گنجانده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی در حاشیه گردهمایی فرماندهان یگان حفاظت ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های آتی این سازمان مبنی بر توسعه مراتع و جنگلها از طرح برنامه "اقدام ملی در حوزه جنگل" خبر داد و گفت: در این برنامه ایجاد انضباط در نحوه جنگلکاری، جنگلداری، بهره برداری و شیوه مشارکتهای مردم در سیاستهای توسعه ای و حفظ و احیاء جنگلها ترسیم و مدیریت پایدار جدیدی تعریف شده است که دو نگاه اکولوژیک و اقتصادی به موضوع جنگلها دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه مراتع نیز طرح "مدیریت پایدار" با موضوعات ساماندهی تعادل دام و مراتع و تجدیدنظر در بهره برداری از مراتع کشور در دستور است، تصریح کرد: محصولات و استعدادهای بسیار خوبی در مراتع کشور برای توسعه صادرات و بلکه توسعه گیاهان دارویی وجود دارد که در این برنامه  بررسی می شود.

به گفته اورنگی این برنامه ها طی هدفگذاری پنج ساله و در مساحتی مشخص از مراتع به اجرا در می آیند.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اولویت اجرای برنامه اقدام ملی در حوزه جنگل را در  استانهای شمالی و زاگرس به ویژه شش میلیون هکتار جنگلهای زاگرس برشمرد و افزود: در بحث مراتع نیز مناطق با شرایط متوسط از نظر پوشش گیاهی در اولویت حفظ و توسعه هستند و مناطقی که کمتر با موضوع خشکسالی مواجه اند و شرایط خوبی دارند در اولویت های بعدی قرار می گیرند.

وی افزود: به تدریج برای اراضی دیم و یا مراتع کم بازده نیز برنامه هایی تحت عنوان تبدیل دیم زارهای کم بازده برای افزایش پوشش این مناطق از طریق توسعه درختان مثمر و غیرمثمر پیش بینی شده است.
 

102 پارک جنگلی در اختیار شهرداری کشور قرار گرفت

اورنگی در مورد استفاده تفریحی از عرصه های منابع طبیعی نیز گفت: از سال گذشته تا کنون بیش از 102 پارک جنگلی واقع در محدوده و حریم شهرها را برای استفاده عموم در اختیار شهرداریهای کشور قرار داده ایم و در ایام نوروز نیز این برنامه دنبال خواهد شد.

 وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی ثروت ملی هستند و باید ضمن بهره برداری درست و اصولی، به طبیعت احترام بگذاریم، اظهار داشت: تنها انتظاری که از شهروندان می رود، احترام به طبیعت است. زیرا برای این ثروت از گذشته تا کنون زحمت کشیده شده است.

کد مطلب 2018363

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